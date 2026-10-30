الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: كيف بدا المشهد بعد انقطاع أوتوستراد دير الزور – دمشق جراء الأمطار الغزيرة؟
بحث
بحث
sana-logo-mobile

كيف بدا المشهد بعد انقطاع أوتوستراد دير الزور – دمشق جراء الأمطار الغزيرة؟

“أسنانك أقوى” مبادرة لطلاب المدارس لتعزيز صحة الأسنان والوقاية من التسوس في درعا
كيف يقيّم أهالي دمشق الواقع الخدمي بعد عام على التحرير؟
جلسة حوار مجتمعي في الأشرفية والشيخ مقصود تبحث تعزيز الأمن ‏والخدمات ‏
التجهيزات لأول عيد بعد التحرير… فرحة الانتصار تنعكس على أسواق دمشق في ظل انخفاض الأسعار
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في حوار مع الإعلامي فريد زكريا من شبكة “CNN”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى