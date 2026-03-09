رئيس وزراء فيتنام يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الفيتنامي “فام مينه تشينه”، تطورات الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن رئيس الوزراء الفيتنامي أعرب خلال الاتصال عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مبيناً أنها تشكل انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وأكد “تشينه” تضامن فيتنام مع دولة الإمارات في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة سكانها.

وشدد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، لتفادي مزيد من الأزمات في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم العالمي.

من جانبه، أعرب الرئيس الإماراتي عن تقديره لموقف فيتنام الداعم لبلاده، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عدة في المنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.