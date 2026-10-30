الألماني زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للتنس للمرة الأولى في مسيرته

فيينا-سانا

ضمن الألماني ألكسندر زفيريف اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب “التنس” للمرة الأولى في مسيرته، اعتباراً من الإثنين المقبل، بعدما تغلّب على الهولندي تالون خريكسبور 6-4 و7-5 اليوم الخميس، وبلغ الدور ربع النهائي من دورة فيينا النمساوية (500 نقطة).

وسيعتلي اللاعب البالغ 29 عاماً، المركز الأول في التصنيف المحدّث الأسبوع المقبل، في غياب المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينر.

وجاء هذا الإنجاز بعد فوز زفيريف، المتوّج بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في أول مباراتين له في العاصمة النمساوية.