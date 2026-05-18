مجلس وزراء الداخلية العرب: الاعتداء على السعودية والإمارات تهديد لأمن المنطقة

تونس-سانا

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الإثنين الاعتداءين اللذين استهدفا بطائرات مسيّرة الأراضي السعودية، ومحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

وأعربت الأمانة العامة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للسعودية والإمارات في الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس اعتراض وتدمير 3 مسيّرات قادمة من العراق، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 3 مسيّرات دخلت البلاد من الحدود الغربية، وأصابت إحداها مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بينما تم التصدي بنجاح لمسيّرتين.