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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 30 من تشرين الأول 2026

المفكرة 1 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 30 من تشرين الأول 2026
المفكرة الثقافية -سانا

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (التزكية في الحياة الجامعية)، يقدمها الشيخ أنس شيخ إكريم، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2:30 بعد الظهر.

2 – عرض أفلام ضمن أسبوع الأفلام الإسبانية “مرحباً مستر مارشال” و”على الهامش”، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 5:00 عصراً إلى الساعة الـ 7:00 مساءً، ومن الساعة الـ 7:30 مساءً إلى الساعة الـ 9:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة مناقشة كتاب النقد الفلسفي والسوسيولوجي (نظام التفاهة) للمفكر والفيلسوف الكندي آلان دونو، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – عرض فيلم (ألعاب مضحكة)، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – أمسية شعرية تراثية، يحييها الشعراء محمد العماطوري، ومنهال الغضبان، وأنس أبو سعد، وأدهم قريشه، وشاعر الربابة أيسر مليح، ويقدمها الشاعر صالح الحلبي، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الدراما والرومانسية الأمريكي البريطاني “أنا قبلك”، في سينما سـلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام ضمن أسبوع الأفلام الإسبانية “على الهامش” و”مرحباً مستر مارشال”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

حلب:

1 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (شبابيك)، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (شبابيك)، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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