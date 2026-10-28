ترامب: نرتب للقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيتم قريباً ترتيب لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث التسوية في أوكرانيا وإنهاء الحرب بين البلدين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء عن ترامب قوله في تصريح صحفي: “سيُرتَّب اجتماع قريباً جداً بين الرئيسين، وأعتقد أنه من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب”.
وكان زيلينسكي أعلن يوم الأحد الماضي، أن اجتماعاً ثلاثياً بين كييف وواشنطن وموسكو سيُعقد في تشرين الثاني المقبل، بهدف استئناف محادثات السلام المتعثرة، فيما أعلن الكرملين أن الاجتماع الثلاثي سيعقد في الإمارات لكنه استبعد حتى الآن احتمال عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خارج موسكو.
وسبق أن أجريت مفاوضات مباشرة بين وفود البلدين عام 2025، من دون أن تفضي إلى تسوية لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، مع تمسك الطرفين بشروطهما.