ترامب: نرتب للقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي ‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيتم قريباً ترتيب لقاء بين ‏الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث التسوية في ‏أوكرانيا وإنهاء الحرب بين البلدين.‏

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء عن ترامب قوله في تصريح صحفي: “سيُرتَّب ‏اجتماع قريباً جداً بين الرئيسين، وأعتقد أنه من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم فيما ‏يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب”.‏

وكان زيلينسكي أعلن يوم الأحد الماضي، أن اجتماعاً ثلاثياً بين كييف وواشنطن وموسكو ‏سيُعقد في تشرين الثاني المقبل، بهدف استئناف محادثات السلام المتعثرة، فيما أعلن ‏الكرملين أن الاجتماع الثلاثي سيعقد في الإمارات لكنه استبعد حتى الآن احتمال عقد لقاء ‏بين بوتين وزيلينسكي خارج موسكو.‏

وسبق أن أجريت مفاوضات مباشرة بين وفود البلدين عام 2025، من دون أن تفضي ‏إلى تسوية لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، مع تمسك الطرفين بشروطهما.‏