تراجع عجز التجارة الخارجية التركية 25.8 بالمئة في أيلول

أنقرة- سانا
تراجع عجز التجارة الخارجية التركية خلال أيلول الماضي بنسبة 25.8 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 5 مليارات و163 مليون دولار، مقارنة بـ 6 مليارات و957 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيانات أولية للتجارة الخارجية أعدتها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، أمس الأربعاء، أظهرت ارتفاع الصادرات التركية خلال أيلول بنسبة 15.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 25 ملياراً و967 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.6 بالمئة، مسجلة 31 ملياراً و130 مليون دولار.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 210 مليارات و952 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.3 بالمئة، لتصل إلى 281 ملياراً و919 مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى أيلول بنسبة 5.7 بالمئة، من 67 ملياراً و163 مليون دولار إلى 70 ملياراً و967 مليون دولار، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 74.8 بالمئة، مقابل 74.9 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2025.