تراجع عجز التجارة الخارجية التركية 25.8 بالمئة في أيلول

أنقرة- سانا‏

تراجع عجز التجارة الخارجية التركية خلال أيلول الماضي بنسبة 25.8 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 5 مليارات ‏و163 مليون دولار، مقارنة بـ 6 مليارات و957 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن بيانات أولية للتجارة الخارجية أعدتها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، ‏أمس الأربعاء، أظهرت ارتفاع الصادرات التركية خلال أيلول بنسبة 15.3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 25 ‏ملياراً و967 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.6 بالمئة، مسجلة 31 ملياراً و130 مليون دولار.‏

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من ‏العام الماضي، لتبلغ 210 مليارات و952 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.3 بالمئة، لتصل إلى 281 ملياراً ‏و919 مليون دولار.‏

وفي المقابل، ارتفع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى أيلول بنسبة 5.7 بالمئة، من 67 ‏ملياراً و163 مليون دولار إلى 70 ملياراً و967 مليون دولار، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 74.8 ‏بالمئة، مقابل 74.9 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2025.‏