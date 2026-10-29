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كارني: كندا ليست مستعدة حالياً لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

licensed image كارني: كندا ليست مستعدة حالياً لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني-أوتاوا

أوتاوا – سانا‏

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ليست في وضع يسمح لها حالياً بالموافقة على اتفاق تجاري مع ‏الولايات المتحدة، مشدداً على أن أوتاوا لن تقبل إلا باتفاق يصب في مصلحة الكنديين.‏

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» عن كارني قوله للصحفيين، قبيل اجتماع الكتلة الليبرالية أمس الأربعاء، إن ‏حكومته تبحث عن «الصفقة المناسبة للكنديين»، مضيفاً أن كندا ستسعى إلى إبرام اتفاقات تحقق مصالحها ومصالح ‏الولايات المتحدة، لكنها ليست في هذا الوضع حالياً.‏

وتأتي تصريحات كارني وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‏الأمريكي المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون ‏آخرون خلال الأيام الماضية إلى إحراز تقدم في المفاوضات.‏

وكان ترامب قال، خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان الأحد الماضي، إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، فيما أفادت ‏مصادر مطلعة على المحادثات لهيئة الإذاعة الكندية بأن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات، وأن القضايا الرئيسية ‏المطروحة لم تُحسم بعد.‏

وانهارت المفاوضات التجارية بين البلدين في آب الماضي، على خلفية خلافات بشأن الرسوم الجمركية، قبل أن تفرض ‏واشنطن رسوماً على مجموعة من السلع الكندية، لترد أوتاوا بإجراءات جمركية مقابلة.‏

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