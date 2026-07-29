كوريا الجنوبية تنهي تطوير أول مقاتلة محلية من طراز “KF-21”

سيئول-سانا

أعلنت إدارة برامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الانتهاء رسمياً من تطوير أول مقاتلة محلية الصنع من طراز “KF-21″، بعد أكثر من عقد على إطلاق المشروع الهادف إلى تحديث أسطول القوات الجوية واستبدال الطائرات المقاتلة القديمة.

وأوضحت الإدارة وفق (يونهاب) أن المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 8.8 تريليونات وون (6.04 مليارات دولار)، اجتاز جميع مراحل التطوير والاختبارات، بما في ذلك أكثر من 1600 رحلة تجريبية دون حوادث، على أن يتم تسليم أول مقاتلة إلى القوات الجوية في أيلول المقبل، بينما تخطط سيئول لنشر 120 طائرة من هذا الطراز بحلول عام 2032، بالتعاون مع إندونيسيا الشريكة في المشروع.

ويأتي إنجاز برنامج “KF-21” في إطار مساعي كوريا الجنوبية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، إلى جانب توسيع حضورها في سوق تصدير المعدات العسكرية المتطورة.