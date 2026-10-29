بريطانيا تعلن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني

لندن-سانا‏

أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص حزمة دعم اقتصادي وعسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه ‏إسترليني، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الخدمات العامة خلال فصل ‏الشتاء.‏

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشرته أمس الأربعاء على موقعها الرسمي، إن الحزمة تشمل 500 مليون ‏جنيه إسترليني إضافية لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، في ظل “استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية ‏الحيوية في البلاد”.‏

وتتضمن الحزمة 7 مليارات جنيه إسترليني من الدعم الاقتصادي المتاح على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك ضمانات ‏من البنك الدولي تصل إلى 5.5 مليارات جنيه إسترليني، ومساهمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمرفق الأزمات ‏التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، بما يتيح حشد 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم أوكرانيا.‏

كما تشمل زيادة قدرة مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على تقديم الدعم لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات جنيه ‏إسترليني، ليصل إجمالي الدعم الذي توفره المؤسسة إلى 6.5 مليارات جنيه إسترليني، مع إعطاء الأولوية للمساعدات ‏العسكرية.‏

ونقلت الوزارة عن رئيس الوزراء آندي بورنهام تأكيده استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، فيما شدد وزير الخزانة جون هيلي ‏على التزام لندن بسيادة أوكرانيا ودعمها في مواجهة الحرب.‏

وبحسب البيان، يصل إجمالي الدعم الذي خصصته بريطانيا لأوكرانيا، مع إضافة الحزمة الجديدة، إلى نحو 35 مليار ‏جنيه إسترليني، تشمل 16 مليار جنيه للدعم العسكري، وما يصل إلى 12.6 مليار جنيه للدعم غير العسكري، إضافة ‏إلى 6.5 مليارات جنيه لتغطية تمويل الصادرات المخصص لمشاريع إعادة الإعمار والدفاع.‏

وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، كما تشارك، إلى جانب ‏فرنسا وألمانيا، في جهود تنسيق الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا ضمن ما يعرف بـ “تحالف الراغبين”.‏

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