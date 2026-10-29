بريطانيا تعلن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني

لندن-سانا
أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص حزمة دعم اقتصادي وعسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الخدمات العامة خلال فصل الشتاء.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشرته أمس الأربعاء على موقعها الرسمي، إن الحزمة تشمل 500 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، في ظل “استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في البلاد”.
وتتضمن الحزمة 7 مليارات جنيه إسترليني من الدعم الاقتصادي المتاح على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك ضمانات من البنك الدولي تصل إلى 5.5 مليارات جنيه إسترليني، ومساهمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمرفق الأزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، بما يتيح حشد 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم أوكرانيا.
كما تشمل زيادة قدرة مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على تقديم الدعم لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني، ليصل إجمالي الدعم الذي توفره المؤسسة إلى 6.5 مليارات جنيه إسترليني، مع إعطاء الأولوية للمساعدات العسكرية.
ونقلت الوزارة عن رئيس الوزراء آندي بورنهام تأكيده استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، فيما شدد وزير الخزانة جون هيلي على التزام لندن بسيادة أوكرانيا ودعمها في مواجهة الحرب.
وبحسب البيان، يصل إجمالي الدعم الذي خصصته بريطانيا لأوكرانيا، مع إضافة الحزمة الجديدة، إلى نحو 35 مليار جنيه إسترليني، تشمل 16 مليار جنيه للدعم العسكري، وما يصل إلى 12.6 مليار جنيه للدعم غير العسكري، إضافة إلى 6.5 مليارات جنيه لتغطية تمويل الصادرات المخصص لمشاريع إعادة الإعمار والدفاع.
وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، كما تشارك، إلى جانب فرنسا وألمانيا، في جهود تنسيق الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا ضمن ما يعرف بـ “تحالف الراغبين”.