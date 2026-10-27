مركز الملك سلمان يختتم مشروع دعم غذائي في اليمن شمل 57 ألف أسرة

عدن-سانا‏

شملت تدخلات المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن، الذي ‏اختتمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 40 ألف سلة غذائية ‏استفادت منها 56 ألفاً و909 أسر، بإجمالي 349 ألفاً و834 فرداً، في ست محافظات، ‏هي الحديدة وتعز وعدن ولحج والضالع وأبين.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشروع نفذته مؤسسة يماني، بهدف دعم الأسر الأكثر ‏احتياجاً والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، وفق معايير تراعي مستوى الاحتياج ‏والضعف الإنساني لدى الأسر المستهدفة.‏

وأسهم المشروع في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة، والتخفيف من ‏الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقها، بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحسين الظروف ‏المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.‏

ويأتي المشروع امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة ‏الأسر النازحة والمتضررة، جراء الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في مناطق ‏مختلفة من اليمن، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظات المستهدفة.‏

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزّع في الخامس عشر من الشهر ‏الجاري 806 سلال غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، إضافة إلى 33 خيمة ‏و33 حقيبة إيواء و556 سلة غذائية للأسر النازحة من محافظات الجوف ومأرب ‏والحديدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن.‏