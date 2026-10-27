مركز الملك سلمان يختتم مشروع دعم غذائي في اليمن شمل 57 ألف أسرة

عدن-سانا
شملت تدخلات المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن، الذي اختتمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 40 ألف سلة غذائية استفادت منها 56 ألفاً و909 أسر، بإجمالي 349 ألفاً و834 فرداً، في ست محافظات، هي الحديدة وتعز وعدن ولحج والضالع وأبين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشروع نفذته مؤسسة يماني، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، وفق معايير تراعي مستوى الاحتياج والضعف الإنساني لدى الأسر المستهدفة.
وأسهم المشروع في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة، والتخفيف من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقها، بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي المشروع امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة، جراء الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من اليمن، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظات المستهدفة.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزّع في الخامس عشر من الشهر الجاري 806 سلال غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، إضافة إلى 33 خيمة و33 حقيبة إيواء و556 سلة غذائية للأسر النازحة من محافظات الجوف ومأرب والحديدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن.