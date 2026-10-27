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ماكرون: سنلبي مطالب المحتجين ونعمل على فرض النظام في فرنسا

AFP 20261026 D4GB96N v2 MidRes FrancePoliticsGovernmentPolice ماكرون: سنلبي مطالب المحتجين ونعمل على فرض النظام في فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مرسيليا-فرنسا-AFP

باريس-سانا‏

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن السلطات ستعمل ‏على تلبية التطلعات المشروعة للمحتجين، مشدداً على أهمية العمل الجماعي ‏لفرض النظام وتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.‏

ونقلت قناة “‏BFMTV‏ “عن ماكرون قوله، خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة ‏مرسيليا للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الاضطرابات: ” إذا عملنا ‏جماعياً على نحو جيد، فسيهدأ هذا الحراك لأننا سنلبي التطلعات المشروعة، ‏ولأن النظام سيُفرض”.‏

وأشار ماكرون إلى أن قوات الأمن لم تكن كافية في مرسيليا ومدن أخرى في ‏الـ17 من تشرين الأول الجاري، موضحاً أن السلطات لم تكن تتوقع حجم ‏الأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك اليوم.‏

ولفت إلى أنه جرى فرض النظام مع الحفاظ على الحق في التظاهر خلال ‏الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الـ24 من تشرين الأول الجاري، مؤكداً ‏أن إعلان حالة الطوارئ، التي تتيح توسيع صلاحيات الشرطة، ليس ‏ضرورياً في الوقت الراهن، لكنه لا يُعدّ خياراً مستبعداً.‏

وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات اتسع نطاقها خلال ‏شهري أيلول وتشرين الأول، وامتدت من المدارس إلى مناطق مختلفة من ‏البلاد، وتخللتها أعمال شغب وإحراق مبانٍ حكومية وسيارات، إضافة إلى ‏أعمال نهب وتخريب طالت متاجر ومصارف في مدن رئيسية، بينها باريس ‏ومرسيليا وليون، وسط اشتباكات أسفرت، وفق المعطيات الواردة، عن مقتل ‏شرطي وأحد المحتجين وإصابة المئات.‏

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