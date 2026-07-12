مقتل 4 فلسطينيين بقصف في غزة.. واعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة والقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالتزامن مع تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي شملت تجريف أراضٍ زراعية، واقتحام المسجد الأقصى، واعتداءات نفذها مستوطنون بحق مزارعين.

وذكرت وكالة وفا، أن مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وفي الضفة الغربية، جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة “الحريقة” الواقعة بين قريتي دير قديس وخربثا بني حارث غرب رام الله، بهدف ربطها بمستوطنة “نيلي”.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 135 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

كما هاجم مستوطنون مسلحون عدداً من المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم بمنطقة “صافح تياسير” شرق طوباس، وأعاقوا عملهم، في ظل تكرار اعتداءات المستوطنين، ومحاولاتهم إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية واعتداءاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات دولية من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.