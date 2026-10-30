حرفيون سوريون عائدون يواجهون تحديات التأسيس من جديد

دمشق-سانا
يعاني العديد من الحرفيين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وورشاتهم خلال سنوات الثورة بسبب قصف وممارسات النظام البائد، ليبتعدوا عن حرف لم تكن مصدر رزقهم فحسب، بل جزءاً من هويتهم وموروثهم المهني.
واليوم، يعود عدد منهم إلى سوريا، آملين بإحياء ما انقطع، رغم التحديات المادية والظروف المحيطة بالمهن، وسط آمال بدعم حكومي يساعدهم على النهوض بحرفهم واستعادة عافيتها.
من سقبا إلى تركيا
من ورشة في مدينة سقبا بريف دمشق إلى تجربة اغتراب في تركيا، ثم عودة محمّلة بتحديات إعادة البناء، يخوض سامر عبيد رحلة جديدة لاستعادة مهنته في صناعة الموبيليا، آملاً بأن تستعيد بلدته مكانتها الصناعية التي اشتهرت بها في الغوطة الشرقية.
يعود سامر عبيد في حديث لـ سانا، بذاكرته إلى تفاصيل مغادرته مع زوجته وأطفاله، تحت قصف النظام البائد عام 2018، واصفاً تلك اللحظات بأنها من أصعب ما عاشه، ولا سيما أنه خلال سنوات الحصار التي تلت ذلك، فقد والده جراء القصف المستمر لبلدات ومدن الغوطة، لتتضاعف معاناته بين ألم الفقد ومرارة النزوح، وما رافقهما من خسارة للاستقرار والعمل.
من الاغتراب إلى إعادة التأسيس
يستعرض عبيد بداية مرحلة جديدة في تركيا، قضاها بعيداً عن حيّه وورشته، حيث تمكّن مع الوقت من تأسيس عمله مجدداً، ليعود إلى سقبا بعد التحرير، ويواجه تحديات استئناف مهنته، بدءاً من تأمين مكان مناسب لورشته وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وصولاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي يفرضها واقع السوق.
ورغم هذه التحديات، يعلّق عبيد آماله على عودة النشاط الصناعي إلى سقبا، التي عُرفت بعاصمة الخشب في الغوطة الشرقية، واستعادة صناعة الموبيليا السورية حضورها في الأسواق الخارجية، حيث يرى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير قروض ميسّرة تساعد الحرفيين على إعادة تجهيز ورشاتهم، إلى جانب تنشيط المعارض وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.
النابلسي يستعيد مسيرته في صناعة الحقائب
وبعد سنوات من الغياب بين تركيا ومصر، يعود طارق النابلسي إلى دمشق، التي اضطر إلى مغادرتها عام 2015، بعد استدعائه للخدمة الاحتياطية من قبل النظام البائد حاملاً خبرة راكمها في صناعة الحقائب، وآملاً باستعادة مهنته التي بدأها في معمل والده، الذي فقده خلال سنوات غربته.
ويسرد النابلسي لـ سانا، رحلته مع صناعة الحقائب، التي بدأها عام 1996 في معمل والده، قبل أن يؤسس ورشته الخاصة عام 2008، لكن استدعاءه للخدمة الاحتياطية عام 2015، اضطره إلى مغادرة سوريا، لتبدأ رحلة اغتراب نقلته إلى تركيا، قبل أن ينتقل إلى مصر بحثاً عن فرصة لمواصلة مهنته.
ورغم ما تحمله العودة من أمل، يرى النابلسي أن استئناف عمله يواجه تحديات عدة، في مقدمتها تأمين رأس المال اللازم لإعادة تأسيس الورشة، ما يتطلب توفير قروض ميسّرة ومساعدات للمشروعات الصغيرة، بما يمنح الحرفيين العائدين فرصة لإعادة تجهيز ورشاتهم واستئناف الإنتاج، والمساهمة في تنشيط الصناعة المحلية.
جهود حكومية لدعم الحرفيين
وعلى الجانب الحكومي، يعمل الاتحاد العام للحرفيين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مساندة الحرفيين العائدين، عبر توفير التمويل والتدريب ومساحات العمل، وتسهيل التسويق، بما يساعدهم على استعادة نشاطهم المهني وإعادة إطلاق مشروعاتهم، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.
وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة محمد خالد تركماني لـ سانا، أن الحرفيين العائدين يواجهون تحديات متعددة، من بينها فقدان الورشات أو تعرضها للضرر، ونقص السيولة اللازمة لاستئناف العمل، والحاجة إلى التدريب ومواكبة التطورات في المهن والحرف.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على تسهيل إجراءات الانتساب، وإتاحة فرص التدريب، ومساعدة الحرفيين في الوصول إلى التمويل عبر قروض تقدمها مصارف إسلامية بضمان شهادة الحرفي، من دون اشتراط ضمانات عقارية أو عينية، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المعارض والمنصات الإلكترونية
وأضاف تركماني أن الاتحاد يسعى إلى تسويق المنتجات الحرفية من خلال المعارض والبازارات، إلى جانب منصة “مشغل الحرفيين” الإلكترونية، بما يتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.
ولفت تركماني إلى أن بعض أصحاب الورشات والمحلات ما زالوا يواجهون مطالبات ضريبية عن فترات توقفت فيها أعمالهم نتيجة إغلاق منشآتهم أو تضررها أو نزوح أصحابها، موضحاً أن الاتحاد يتواصل مع الجهات المالية المختصة لبحث إمكانية معالجة هذه الحالات والنظر في إعفاءات للضرائب المتراكمة وفق الأطر القانونية.
مساحات عمل مشتركة وبرامج للتدريب والتمويل
أوضح مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح مماثل، أن الهيئة تعمل على إعداد ورشات مجانية ومساحات عمل مشتركة في مركز التدريب المهني بدمشق، بهدف مساعدة الحرفيين على التصنيع وتسويق المنتجات واستعادة الزبائن.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ”يونيدو” على تطوير برنامج للتدريب والتأهيل والتمويل، كما تعمل على مشروع بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل عبر المصارف، بدعم من المنظمات المعنية.
وتظهر تجربتا سامر عبيد وطارق النابلسي أن عودة الحرفيين إلى سوريا، تمثل بداية لمسار اقتصادي يحتاج إلى أكثر من استعادة المكان، إذ يتطلب توفير رأس المال ومستلزمات الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتطوير قنوات التسويق، ومعالجة الأعباء التي تراكمت خلال سنوات التوقف والنزوح.
سامر عبيد
طارق النابلسي