حرفيون سوريون عائدون يواجهون تحديات التأسيس من جديد

دمشق-سانا

يعاني العديد من الحرفيين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وورشاتهم ‏خلال سنوات الثورة بسبب قصف وممارسات النظام البائد، ليبتعدوا عن حرف لم ‏تكن مصدر رزقهم فحسب، بل جزءاً من هويتهم وموروثهم المهني.‏

واليوم، يعود عدد منهم إلى سوريا، آملين بإحياء ما انقطع، رغم التحديات ‏المادية والظروف المحيطة بالمهن، وسط آمال بدعم حكومي يساعدهم على ‏النهوض بحرفهم واستعادة عافيتها.‏

من سقبا إلى تركيا

من ورشة في مدينة سقبا بريف دمشق إلى تجربة اغتراب في تركيا، ثم عودة ‏محمّلة بتحديات إعادة البناء، يخوض سامر عبيد رحلة جديدة لاستعادة مهنته في ‏صناعة الموبيليا، آملاً بأن تستعيد بلدته مكانتها الصناعية التي اشتهرت بها في ‏الغوطة الشرقية.‏

يعود سامر عبيد في حديث لـ سانا، بذاكرته إلى تفاصيل مغادرته مع زوجته ‏وأطفاله، تحت قصف النظام البائد عام 2018، واصفاً تلك اللحظات بأنها من ‏أصعب ما عاشه، ولا سيما أنه خلال سنوات الحصار التي تلت ذلك، فقد والده ‏جراء القصف المستمر لبلدات ومدن الغوطة، لتتضاعف معاناته بين ألم الفقد ‏ومرارة النزوح، وما رافقهما من خسارة للاستقرار والعمل.‏

من الاغتراب إلى إعادة التأسيس

‏ ‏يستعرض عبيد بداية مرحلة جديدة في تركيا، قضاها بعيداً عن حيّه وورشته، ‏حيث تمكّن مع الوقت من تأسيس عمله مجدداً، ليعود إلى سقبا بعد التحرير، ‏ويواجه تحديات استئناف مهنته، بدءاً من تأمين مكان مناسب لورشته وتجهيزها ‏بالمعدات اللازمة، وصولاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات التي يفرضها ‏واقع السوق.‏

ورغم هذه التحديات، يعلّق عبيد آماله على عودة النشاط الصناعي إلى سقبا، التي ‏عُرفت بعاصمة الخشب في الغوطة الشرقية، واستعادة صناعة الموبيليا السورية ‏حضورها في الأسواق الخارجية، حيث يرى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير قروض ‏ميسّرة تساعد الحرفيين على إعادة تجهيز ورشاتهم، إلى جانب تنشيط المعارض ‏وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.‏

النابلسي يستعيد مسيرته في صناعة الحقائب

وبعد سنوات من الغياب بين تركيا ومصر، يعود طارق النابلسي إلى دمشق، التي ‏اضطر إلى مغادرتها عام 2015، بعد استدعائه للخدمة الاحتياطية من قبل النظام ‏البائد حاملاً خبرة راكمها في صناعة الحقائب، وآملاً باستعادة مهنته التي بدأها ‏في معمل والده، الذي فقده خلال سنوات غربته.‏

ويسرد النابلسي لـ سانا، رحلته مع صناعة الحقائب، التي بدأها عام 1996 في ‏معمل والده، قبل أن يؤسس ورشته الخاصة عام 2008، لكن استدعاءه للخدمة ‏الاحتياطية عام 2015، اضطره إلى مغادرة سوريا، لتبدأ رحلة اغتراب نقلته إلى ‏تركيا، قبل أن ينتقل إلى مصر بحثاً عن فرصة لمواصلة مهنته.‏

‏ورغم ما تحمله العودة من أمل، يرى النابلسي أن استئناف عمله يواجه تحديات ‏عدة، في مقدمتها تأمين رأس المال اللازم لإعادة تأسيس الورشة، ما يتطلب ‏توفير قروض ميسّرة ومساعدات للمشروعات الصغيرة، بما يمنح الحرفيين ‏العائدين فرصة لإعادة تجهيز ورشاتهم واستئناف الإنتاج، والمساهمة في تنشيط ‏الصناعة المحلية.‏

جهود حكومية لدعم الحرفيين

وعلى الجانب الحكومي، يعمل الاتحاد العام للحرفيين وهيئة تنمية المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة، على مساندة الحرفيين العائدين، عبر توفير التمويل ‏والتدريب ومساحات العمل، وتسهيل التسويق، بما يساعدهم على استعادة نشاطهم ‏المهني وإعادة إطلاق مشروعاتهم، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.‏

وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة محمد خالد تركماني ‏لـ سانا، أن الحرفيين العائدين يواجهون تحديات متعددة، من بينها فقدان الورشات ‏أو تعرضها للضرر، ونقص السيولة اللازمة لاستئناف العمل، والحاجة إلى ‏التدريب ومواكبة التطورات في المهن والحرف.‏

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على تسهيل إجراءات الانتساب، وإتاحة فرص ‏التدريب، ومساعدة الحرفيين في الوصول إلى التمويل عبر قروض تقدمها ‏مصارف إسلامية بضمان شهادة الحرفي، من دون اشتراط ضمانات عقارية أو ‏عينية، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المعنية.‏

المعارض والمنصات الإلكترونية



وأضاف تركماني أن الاتحاد يسعى إلى تسويق المنتجات الحرفية من خلال ‏المعارض والبازارات، إلى جانب منصة “مشغل الحرفيين” الإلكترونية، بما يتيح ‏للحرفيين عرض منتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.‏

ولفت تركماني إلى أن بعض أصحاب الورشات والمحلات ما زالوا يواجهون ‏مطالبات ضريبية عن فترات توقفت فيها أعمالهم نتيجة إغلاق منشآتهم أو ‏تضررها أو نزوح أصحابها، موضحاً أن الاتحاد يتواصل مع الجهات المالية ‏المختصة لبحث إمكانية معالجة هذه الحالات والنظر في إعفاءات للضرائب ‏المتراكمة وفق الأطر القانونية.‏

مساحات عمل مشتركة وبرامج للتدريب والتمويل

أوضح مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في ‏تصريح مماثل، أن الهيئة تعمل على إعداد ورشات مجانية ومساحات عمل مشتركة ‏في مركز التدريب المهني بدمشق، بهدف مساعدة الحرفيين على التصنيع ‏وتسويق المنتجات واستعادة الزبائن.‏

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‌‏”يونيدو” على تطوير برنامج للتدريب والتأهيل والتمويل، كما تعمل على ‏مشروع بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتمكين أصحاب المشروعات من ‏الحصول على التمويل عبر المصارف، بدعم من المنظمات المعنية.‏

وتظهر تجربتا سامر عبيد وطارق النابلسي أن عودة الحرفيين إلى سوريا، تمثل ‏بداية لمسار اقتصادي يحتاج إلى أكثر من استعادة المكان، إذ يتطلب توفير رأس ‏المال ومستلزمات الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتطوير قنوات ‏التسويق، ومعالجة الأعباء التي تراكمت خلال سنوات التوقف والنزوح.‏

سامر عبيد

طارق النابلسي