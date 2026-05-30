السلطات الصحية في ساو باولو البرازيلية تحقق في حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا

reuters

برازيليا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية ساو باولو البرازيلية أنها تحقق في حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا، أُبلغ عنها اليوم السبت في عاصمة الولاية.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية في الولاية قولها في بيان: “إن المريض يخضع حالياً للعزل الصحي المشدد في مستشفى متخصص في رعاية الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض أو المؤكدة إصابتها به”.

وأشار البيان، إلى أن أعراض الحمى ظهرت على رجل من الكونغو الديمقراطية، بعد زيارة قام بها مؤخراً إلى هذا البلد الأفريقي الذي يشهد مجدداً تفشياً للفيروس الفتاك.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت في وقت سابق من أن انتشار مرض إيبولا يسير بوتيرة غير مسبوقة، لافتة إلى أن موجة التفشي الحالية تعد السابعة عشرة منذ عام 1976.

وكانت أوغندا أعلنت قبل يومين إغلاق حدودها مع الكونغو بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من ‏انتشار فيروس إيبولا، في حين أعلنت السلطات في كندا وجزر البهاما عن فرض حظر مؤقت على دخول المقيمين من جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وذلك وسط تفشي الفيروس‎.

