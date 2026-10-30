الإمارات تعلن السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة تعرضت لحادث وتواصل احتواء آثاره

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اليوم الجمعة السيطرة على التسرب النفطي الناجم عن حادث تعرضت له ناقلة قبالة سواحل الدولة، مؤكدة عدم رصد أي تسرب جديد، ومواصلة الإجراءات الفنية والبيئية اللازمة لاحتواء الآثار الناجمة عنه وضمان سلامة الملاحة البحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها في بيان: “إن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة (GEM NO.2)، والتي تشمل إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل معها بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن آخر التقييمات الميدانية لم تسجل أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، مشيرة إلى استمرار عمليات الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع ورصد أي تطورات.

تراجع كثافة التلوث البحري

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية استمرار أعمال احتواء التلوث البحري ومعالجة آثاره، من خلال تنفيذ عمليات المسح والرصد والتنظيف في المناطق الساحلية المتأثرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إجراءات احترازية لحماية الشواطئ

وأشارت الوزارة، استناداً إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، إلى تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، وامتدادها جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، لافتة إلى تراجع كثافة التلوث المرصود بشكل ملحوظ، بعد إيقاف التسرب من مصدره.

وبيّنت الوزارة أن عمليات المكافحة تعتمد بصورة رئيسية على الوسائل الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، مؤكدة أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يأتي في إطار التدابير الاحترازية، ولا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة به.

تأكيد سلامة الغذاء ومياه الشرب

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوافرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرة إلى استمرار مراقبة جودة الهواء وتقييم القراءات، وداعية السكان إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء اتخاذ تدابير استباقية لضمان سلامة مياه الشرب وجودتها، تشمل مراقبة جودة مياه البحر عند مآخذ محطات الإنتاج، وفحص المياه المنتجة والموزعة والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها في الشبكة، موضحة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إمدادات المياه للمستفيدين.

وكانت ناقلة النفط (GEM NO.2)، التي ترفع علم بنما وتديرها شركة مرتبطة بتايوان، تعرضت في التاسع من الشهر الجاري لهجوم بمقذوف مجهول أثناء وجودها في منطقة المخطاف قبالة السواحل الإماراتية، ما أدى إلى حدوث تسرب نفطي شكّل بقعة امتدت لأكثر من 35 كيلومتراً في مياه الخليج.