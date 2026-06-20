الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، معتبرةً ذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي: إن المملكة ترفض بشكل مطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أنه “لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها”.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس المحتلة، ووقف الانتهاكات المستمرة للوضع القائم في المقدسات، مشدداً على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أدانت في الـ 11 من نيسان الماضي اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال مشاركتهم في المسيرات الاحتفالية بـ “سبت النور”، مشددةً على ضرورة وقف جميع الممارسات التي تعيق ممارسة الشعائر الدينية في المقدسات الإسلامية والمسيحية.