دمشق-سانا

بحث ممثلو عدد من الشركات العربية والأجنبية المشاركة في ‏معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “‏FORTIX 2026‌‏”، ‏المقام في مدينة المعارض بدمشق، فرص التعاون والشراكة ‏مع الشركات المحلية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير ‏المنتجات وتوسيع مجالات الاستثمار في قطاعات الأمن ‏والسلامة والصناعة.‏

وأشار ممثلو الشركات في تصريحات لـ سانا، اليوم الإثنين ‏إلى أن المعرض يشكل “منصة مهمة للتعريف بمنتجاتهم ‏وخدماتهم، وتعزيز حضورهم في السوق السورية”.‏

تعزيز الحضور في السوق السورية

أوضح ممثل شركة “‏The Armored Group‏” الأمريكية ‏المتخصصة في تصفيح الآليات، وائل حميداني، أن مشاركة ‏الشركة في المعرض تهدف إلى تعريف الشركاء والجهات ‏المعنية بوجودها في المنطقة، وإتاحة الفرصة للتواصل معهم ‏بشأن خدماتها في مجال تصفيح الآليات.‏

وبيّن أن تطورات الأوضاع في المنطقة تبرز أهمية توفير ‏آليات مصفحة وفق معايير عالمية، حيث تعمل الشركة على ‏تجهيز الآليات وفق متطلبات العملاء، بما في ذلك تلبية ‏المواصفات المطلوبة من السفارات والشركات، وإخضاعها ‏للاختبارات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة.‏

من جانبه، أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشركة المعالم الدولية ‏للتقنية، بندر الظاهري، أهمية المشاركة في المعرض للتعريف ‏بمنتجات الشركة وتعزيز انتشارها في الأسواق، علما أنها ‏تمتلك منتجات مسجلة لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي ‏والصادرات في سوريا، وتسعى إلى توسيع حضورها على ‏المستوى العالمي.‏

وأوضح الظاهري أن السوق السورية تمثل فرصة واعدة ‏للشركات الراغبة في توسيع أعمالها، وباعتبار أن الشركة، ‏تعمل في المجال الصناعي، فهي تتطلع إلى بناء شراكات مع ‏شركات محلية متخصصة، بما يدعم تطوير منتجاتها.‏

منتجات العزل ومقاومة الحريق

بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة “‏Kingspan‏” الأيرلندية ‏لأنظمة العزل، مهاب محيي، أهمية مشاركة الشركة في ‏المعرض، باعتباره فرصة لتعزيز التعاون مع الشركات ‏السورية والتعريف بمنتجاتها في السوق المحلية.‏

وأوضح محيي أن الشركة لها حضور في منطقة الشرق ‏الأوسط، وأعادت افتتاح مكتبها في سوريا مؤخراُ، وهي ‏متخصصة في منتجات العزل الحراري المقاومة للحريق، ‏التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة في المباني والمنشآت، ‏ومشاركتها تسهم في توسيع نطاق انتشارها.‏

وأكد محيي رغبة الشركة في تعزيز حضورها في سوريا، ‏وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون، والتواصل المباشر مع ‏المهتمين والتعريف بإمكانات الشركة ومنتجاتها.‏

وكانت انطلقت أمس الأحد في مدينة المعارض بدمشق ‏فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‏والسلامة “‏FORTIX ‌‎2026‌‏”، بمشاركة جهات ‏حكومية ومؤسسات وشركات محلية ‏وعربية وأجنبية متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.‏

ويستمر المعرض، الذي تنظمه شركة “وسم” للحلول ‏الإلكترونية ‏والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، حتى الـ 28 من شهر تشرين الاول الجاري.‏