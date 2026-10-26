دمشق-سانا
بحث ممثلو عدد من الشركات العربية والأجنبية المشاركة في معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، المقام في مدينة المعارض بدمشق، فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المنتجات وتوسيع مجالات الاستثمار في قطاعات الأمن والسلامة والصناعة.
وأشار ممثلو الشركات في تصريحات لـ سانا، اليوم الإثنين إلى أن المعرض يشكل “منصة مهمة للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز حضورهم في السوق السورية”.
تعزيز الحضور في السوق السورية
أوضح ممثل شركة “The Armored Group” الأمريكية المتخصصة في تصفيح الآليات، وائل حميداني، أن مشاركة الشركة في المعرض تهدف إلى تعريف الشركاء والجهات المعنية بوجودها في المنطقة، وإتاحة الفرصة للتواصل معهم بشأن خدماتها في مجال تصفيح الآليات.
وبيّن أن تطورات الأوضاع في المنطقة تبرز أهمية توفير آليات مصفحة وفق معايير عالمية، حيث تعمل الشركة على تجهيز الآليات وفق متطلبات العملاء، بما في ذلك تلبية المواصفات المطلوبة من السفارات والشركات، وإخضاعها للاختبارات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة.
من جانبه، أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشركة المعالم الدولية للتقنية، بندر الظاهري، أهمية المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجات الشركة وتعزيز انتشارها في الأسواق، علما أنها تمتلك منتجات مسجلة لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، وتسعى إلى توسيع حضورها على المستوى العالمي.
وأوضح الظاهري أن السوق السورية تمثل فرصة واعدة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها، وباعتبار أن الشركة، تعمل في المجال الصناعي، فهي تتطلع إلى بناء شراكات مع شركات محلية متخصصة، بما يدعم تطوير منتجاتها.
منتجات العزل ومقاومة الحريق
بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة “Kingspan” الأيرلندية لأنظمة العزل، مهاب محيي، أهمية مشاركة الشركة في المعرض، باعتباره فرصة لتعزيز التعاون مع الشركات السورية والتعريف بمنتجاتها في السوق المحلية.
وأوضح محيي أن الشركة لها حضور في منطقة الشرق الأوسط، وأعادت افتتاح مكتبها في سوريا مؤخراُ، وهي متخصصة في منتجات العزل الحراري المقاومة للحريق، التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة في المباني والمنشآت، ومشاركتها تسهم في توسيع نطاق انتشارها.
وأكد محيي رغبة الشركة في تعزيز حضورها في سوريا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون، والتواصل المباشر مع المهتمين والتعريف بإمكانات الشركة ومنتجاتها.
وكانت انطلقت أمس الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات محلية وعربية وأجنبية متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.
ويستمر المعرض، الذي تنظمه شركة “وسم” للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حتى الـ 28 من شهر تشرين الاول الجاري.