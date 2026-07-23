الأردن يؤكد أمان مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني

عمّان-سانا

أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية اليوم أن المجال الجوي للمملكة آمن أمام حركة الطيران المدني، موضحة أن التوصيات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ذات طابع استشاري، ولا ترتّب أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الهيئة ضيف الله الفرجات تأكيده أن حركة الرحلات الجوية في الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي ومستقر، مشدداً على أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات التشغيلية، والأمنية اللازمة بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).



وأوضح الفرجات أن الهيئة تواصل التنسيق المباشر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ومنظمة الايكاو، لضمان أعلى معايير السلامة.



وأظهرت بيانات الهيئة أن المطارات الأردنية سجلت في الـ 21 من تموز الجاري 270 حركة جوية، توزعت بين 136 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، إضافة إلى عبور 688 طائرة للأجواء الأردنية في اليوم ذاته.