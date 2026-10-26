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تركيا والسعودية وباكستان وإيران تتفق على مواصلة المشاورات لتعزيز ‏الأمن الإقليمي

photo 2026 10 26 23 00 44 تركيا والسعودية وباكستان وإيران تتفق على مواصلة المشاورات لتعزيز ‏الأمن الإقليمي
الاجتماع الرباعي ‏الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران - وكالة الأناضول

عواصم-سانا‏

أعلنت تركيا والسعودية وباكستان وإيران اليوم الإثنين الاتفاق على مواصلة ‏المشاورات لتعزيز التعاون فيما بينها، بما يشمل قضايا السلام والأمن ‏الإقليميين.‏

وذكرت وكالة الأناضول أن ذلك جاء في البيان الختامي للاجتماع الرباعي ‏الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث قضايا الأمن الإقليمي ‏والاعتداءات الإسرائيلية على بعض دول المنطقة، إلى جانب التطورات في ‏فلسطين ولبنان.‏

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن ‏السعودية وتركيا وباكستان بحثت مع مسؤولين إيرانيين سبل تعزيز التنسيق ‏الإقليمي وخفض التصعيد في المنطقة، خلال اجتماع في طهران، شارك فيه ‏وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني ‏المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.‏

ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في آب ‏الماضي، ‏بهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.‏

وينص أحد بنود الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول ‏الأعضاء ‏هجوماً على جميع الأطراف، مع التزامها باستخدام الوسائل ‏اللازمة لمواجهة التهديدات ‏التي تستهدف سلامة أراضيها وسيادتها وحدودها ‏المعترف بها دولياً.‏

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن ‏على السعودية، وفي ظل استمرار المواجهات والتداعيات المرتبطة بالحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.‏

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