تركيا والسعودية وباكستان وإيران تتفق على مواصلة المشاورات لتعزيز ‏الأمن الإقليمي

عواصم-سانا
أعلنت تركيا والسعودية وباكستان وإيران اليوم الإثنين الاتفاق على مواصلة المشاورات لتعزيز التعاون فيما بينها، بما يشمل قضايا السلام والأمن الإقليميين.
وذكرت وكالة الأناضول أن ذلك جاء في البيان الختامي للاجتماع الرباعي الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث قضايا الأمن الإقليمي والاعتداءات الإسرائيلية على بعض دول المنطقة، إلى جانب التطورات في فلسطين ولبنان.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن السعودية وتركيا وباكستان بحثت مع مسؤولين إيرانيين سبل تعزيز التنسيق الإقليمي وخفض التصعيد في المنطقة، خلال اجتماع في طهران، شارك فيه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.
ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في آب الماضي، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.
وينص أحد بنود الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء هجوماً على جميع الأطراف، مع التزامها باستخدام الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة أراضيها وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن على السعودية، وفي ظل استمرار المواجهات والتداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.