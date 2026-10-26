رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

الدوحة-سانا



بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية.



وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة “إكس”، أنّ الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب وزير الخارجية القطري عن تضامن قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر، ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.



كما جدّد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



يشار إلى أنّ ميليشيا الحوثي تنفذ اعتداءات متواصلة على منشآت البنية التحتية والمطارات في السعودية، ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا.

