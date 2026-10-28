سوريا والأردن تتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل العمليات ‏الأخيرة

دمشق-سانا
اتفق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.
وجاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الشيباني من الوزير الصفدي، اليوم الثلاثاء، أكدا خلاله عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتجاوز كل ما من شأنه تعكير صفوها من خلال الحوار الأخوي الصريح والمسؤول، انطلاقاً من الاقتناع الراسخ بترابط أمن البلدين ومصيرهما المشترك.
وشدد الصفدي على احترام الأردن الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها جزء من أمن الأردن، واعتزاز بلاده بما وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من تعاون وتنسيق وثيقين وغير مسبوقين.
وبحث الوزيران تداعيات عمليات القصف التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية أمس ضد مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتي أكد الصفدي أنها جاءت استناداً إلى معلومات ميدانية، ولتحييد تهديدات مؤكدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن.
وأعرب الصفدي عن بالغ الأسف والألم لسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء خلال هذه العمليات الموجهة ضد تنظيم “داعش” الذي يشكل خطراً مشتركاً على البلدين، مقدماً أحر التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق بضحايا هذه العمليات، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومشدداً على حرص الأردن على سلامة المواطنين السوريين كحرصه على سلامة مواطنيه.
وأكد الشيباني والصفدي أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تعاوناً وثيقاً لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها دحر الإرهاب ومكافحة عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، من خلال قنوات مؤسسية فاعلة ومستدامة.
وشدد الوزيران على أهمية التنسيق الميداني والأمني المباشر في جهودهما المشتركة لدحر الإرهاب وحماية المدنيين، وضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يعكس صلابة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت عدة مواقع في المحافظة، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، معلنةً العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها.