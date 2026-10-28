سوريا والأردن تتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل العمليات ‏الأخيرة

دمشق-سانا‏

اتفق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ‏للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات ‏التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة ‏السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.‏

وجاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الشيباني من الوزير الصفدي، اليوم ‏الثلاثاء، أكدا خلاله عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين ‏الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتجاوز كل ‏ما من شأنه تعكير صفوها من خلال الحوار الأخوي الصريح والمسؤول، انطلاقاً من ‏الاقتناع الراسخ بترابط أمن البلدين ومصيرهما المشترك.‏

وشدد الصفدي على احترام الأردن الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها ‏واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها جزء من أمن الأردن، ‏واعتزاز بلاده بما وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ‏من تعاون وتنسيق وثيقين وغير مسبوقين.‏

وبحث الوزيران تداعيات عمليات القصف التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية أمس ضد ‏مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتي أكد الصفدي أنها جاءت استناداً إلى معلومات ‏ميدانية، ولتحييد تهديدات مؤكدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن.‏

وأعرب الصفدي عن بالغ الأسف والألم لسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء خلال هذه ‏العمليات الموجهة ضد تنظيم “داعش” الذي يشكل خطراً مشتركاً على البلدين، مقدماً أحر ‏التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق بضحايا هذه العمليات، ومتمنياً الشفاء العاجل ‏للمصابين، ومشدداً على حرص الأردن على سلامة المواطنين السوريين كحرصه على ‏سلامة مواطنيه.‏

وأكد الشيباني والصفدي أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تعاوناً وثيقاً لمواجهة ‏التحديات المشتركة، وفي مقدمتها دحر الإرهاب ومكافحة عمليات تهريب المخدرات ‏والسلاح عبر الحدود، من خلال قنوات مؤسسية فاعلة ومستدامة.‏

وشدد الوزيران على أهمية التنسيق الميداني والأمني المباشر في جهودهما المشتركة لدحر ‏الإرهاب وحماية المدنيين، وضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يعكس صلابة ‏ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.‏

وأعربت سوريا ‌‏عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي ‏طالت عدة مواقع ‌‏في المحافظة، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون ‏تنسيق مسبق، معلنةً العمل ‏على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة ‏مع الأردن، ‏بهدف وضع حد لهذه ‏الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع ‏تكرارها.‏