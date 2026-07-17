الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات على إيران ومواصلة حصارها البحري

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأمريكي، شن جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف في إيران لليلة السابعة على التوالي، وذلك بالتزامن مع مواصلة التطبيق الصارم للحصار البحري المفروض عليها.



وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الضربات تأتي بتوجيه من القيادة العليا للقوات المسلحة، وتهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية لتطبيق الحصار البحري بدقة.



وأضافت القيادة الأمريكية: إنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من استئناف الحصار، قامت القوات البحرية الأمريكية بتغيير مسار أربع سفن تجارية، وتعطيل سفينة واحدة، بالإضافة إلى تفتيش سفينة أخرى، وذلك لضمان الامتثال الكامل للإجراءات المفروضة.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق اليوم الجمعة، تدمير برج مراقبة بحري في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرة إلى أن البرج يشكل جزءاً من شبكة مراقبة بحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان.