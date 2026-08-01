الجيش الباكستاني: القضاء على خمسة مسلحين في عملية أمنية شمال غربي البلاد

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت القضاء على خمسة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في منطقة رازماك بمديرية وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، فيما قتل ضابط باكستاني أثناء تنفيذ العملية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن الجيش قوله في بيان: “إن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية، وأسفرت عن القضاء على خمسة مسلحين، إضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم”.

وأوضح الجيش في بيانه أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم متورطون في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن استهداف مدنيين.

وتواصل القوات الباكستانية تنفيذ عمليات أمنية في المناطق الحدودية شمال غربي البلاد لملاحقة المجموعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيما في إقليم خيبر بختونخوا.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في السابع عشر من تموز الماضي القضاء على 24 مسلحاً خلال عمليات أمنية في شمال غرب البلاد، كما أعلنت قوات الأمن في التاسع والعشرين من حزيران الماضي القضاء على 29 مسلحاً في عملية برية استهدفت مخابئ لمجموعات مسلحة قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، أعقبت سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين ومواقع أمنية في خيبر بختونخوا وبلوشستان وكراتشي.