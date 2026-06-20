ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي تعبر مضيق هرمز

نيودلهي-سانا
أعلنت الهند اليوم السبت أن ثلاث ناقلات نفط ترفع علمها، وتحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط، وعلى متنها 94 فرداً من الطواقم الهندية، عبرت مضيق هرمز بأمان.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال قوله: إن الناقلات “ديش فايبهاف” و”ديش فيبهور” و”سانمار هيرالد” أكملت عبورها مضيق هرمز، مؤكداً أن وزارته تنسق بنشاط مع جميع الجهات المعنية لضمان سلامة البحارة الهنود وخطوط إمدادات الطاقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية تحافظ على حالة من اليقظة، لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب ورود أنباء تحدثت عن إغلاق إيران للمضيق.