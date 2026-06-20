ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي تعبر مضيق هرمز

1612206.jpeg ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي تعبر مضيق هرمز

نيودلهي-سانا‏

أعلنت الهند اليوم السبت أن ثلاث ناقلات نفط ترفع علمها، وتحمل أكثر من 860 ألف ‏طن من النفط، وعلى متنها 94 فرداً من الطواقم الهندية، عبرت مضيق هرمز بأمان.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا ‏سونوال قوله: إن الناقلات “ديش فايبهاف” و”ديش فيبهور” و”سانمار هيرالد” أكملت ‏عبورها مضيق هرمز، مؤكداً أن وزارته تنسق بنشاط مع جميع الجهات المعنية لضمان ‏سلامة البحارة الهنود وخطوط إمدادات الطاقة.‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات ‏الأمريكية تحافظ على حالة من اليقظة، لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب ‏ورود أنباء تحدثت عن إغلاق إيران للمضيق.‏

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