الغاز الأوروبي يتجاوز 97 يورو للمرة الأولى منذ 2022‏

بروكسل-سانا
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 97 يورو للميغاواط الساعي، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي ارتفعت بما يصل إلى 3.5 بالمئة في تعاملات صباح اليوم، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي، مع توقعات بزيادة الطلب على التدفئة خلال الأيام المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة في أنحاء القارة الأوروبية.
وأضافت الوكالة أن شح إمدادات الغاز العالمية قد يزيد المنافسة بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يرفع احتمالات اضطرار المشترين إلى دفع أسعار أعلى لتأمين احتياجاتهم، في وقت تتراجع فيه التوقعات بانحسار ضغوط السوق قريباً، على خلفية استمرار الهجمات والاضطرابات في منطقة الخليج العربي.
وتواجه أسواق الغاز الأوروبية تحديات متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
وتؤدي المنافسة على الشحنات المتاحة في الأسواق العالمية إلى زيادة حساسية الأسعار للتغيرات في الطلب والإمدادات، فيما تضيف التوترات في الشرق الأوسط مخاطر جديدة على أمن الطاقة وتكاليف الاستيراد، ولا سيما إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.