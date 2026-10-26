الغاز الأوروبي يتجاوز 97 يورو للمرة الأولى منذ 2022‏

بروكسل-سانا‏

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 97 يورو للميغاواط الساعي، اليوم ‏الإثنين، للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الطلب ‏خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي ارتفعت بما يصل إلى ‌‏3.5 بالمئة في تعاملات صباح اليوم، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي، مع توقعات ‏بزيادة الطلب على التدفئة خلال الأيام المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة في أنحاء ‏القارة الأوروبية.‏

وأضافت الوكالة أن شح إمدادات الغاز العالمية قد يزيد المنافسة بين أوروبا وآسيا على ‏شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يرفع احتمالات اضطرار المشترين إلى دفع أسعار ‏أعلى لتأمين احتياجاتهم، في وقت تتراجع فيه التوقعات بانحسار ضغوط السوق قريباً، ‏على خلفية استمرار الهجمات والاضطرابات في منطقة الخليج العربي.‏

وتواجه أسواق الغاز الأوروبية تحديات متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل سعي ‏دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر الإمداد، ‏وزيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.‏

‏ وتؤدي المنافسة على الشحنات المتاحة في الأسواق العالمية إلى زيادة حساسية الأسعار ‏للتغيرات في الطلب والإمدادات، فيما تضيف التوترات في الشرق الأوسط مخاطر جديدة ‏على أمن الطاقة وتكاليف الاستيراد، ولا سيما إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة ‏عبر الممرات البحرية الحيوية.‏