عشرات القتلى والجرحى في هجمات روسية أوكرانية متبادلة

ap 6a5ac0f0954f9 1784332528 عشرات القتلى والجرحى في هجمات روسية أوكرانية متبادلة

موسكو وكييف-سانا

أعلنت رئاسة جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم أوكراني على مدينة نيجنيكامسك، فيما أعلنت كييف مقتل خمسة أشخاص في هجوم روسي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية لمكتب رئيس تتارستان رستم مينيخانوف: إنّ القوات الأوكرانية استهدفت بطائرات مسيّرة منشآت صناعية ومدنية في مدينة نيجنيكامسك، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين في حصيلة أوّلية للهجوم.

إلى ذلك أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في أوكرانيا، أن القوات الروسية شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على المنطقة السكنية في قرية بوغاييفكا بمقاطعة تشوهويف، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل ومقتل خمسة أشخاص.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في الهجمات المتبادلة، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، وفي مقدمتها العاصمة كييف.

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