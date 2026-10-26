صاروخان باليستيان حوثيان يسقطان قرب مخيمات للنازحين في عدن

عدن-سانا
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الأحد، سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي قرب مخيمات للنازحين في منطقة صلاح الدين بمحافظة عدن، محذراً من تهديدهما حياة مئات الأسر النازحة.
وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن سقوط الصاروخين بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة آهلة بالسكان يعرّض حياة مئات الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها للخطر مجدداً، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين والنازحين.
وأضاف أن استهداف محيط مخيمات النزوح بالصواريخ يفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والأطفال، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقتل طفل يمني أمس الأحد، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي في ظل استمرار اعتداءاتها على القرى والمناطق السكنية في محافظة تعز.