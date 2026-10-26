صاروخان باليستيان حوثيان يسقطان قرب مخيمات للنازحين في عدن

عدن-سانا‏

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الأحد، سقوط صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي قرب مخيمات للنازحين في منطقة ‏صلاح الدين بمحافظة عدن، محذراً من تهديدهما حياة مئات الأسر ‏النازحة.‏

وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن سقوط ‏الصاروخين بالقرب من مخيمات النازحين في منطقة آهلة بالسكان ‏يعرّض حياة مئات الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها للخطر ‏مجدداً، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين ‏والنازحين.‏

وأضاف أن استهداف محيط مخيمات النزوح بالصواريخ يفاقم معاناة ‏الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والأطفال، داعياً إلى اتخاذ إجراءات ‏لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم ‏من العقاب.‏

وقتل طفل يمني أمس الأحد، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي في ظل ‏استمرار اعتداءاتها على القرى والمناطق السكنية في محافظة تعز.‏