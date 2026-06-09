ترامب يعلن نجاة طاقم مروحية أمريكية سقطت قرب “هرمز”

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، نجاة طاقم مروحية أمريكية من طراز “أباتشي” سقطت قرب مضيق “هرمز”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله في تصريح من مطار “جون إف كينيدي” في نيويورك: إن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة التابعة للجيش الأمريكي “بخير”، و”لم يصب أحد بأذى”، مضيفاً: إن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريراً في وقت لاحق اليوم.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، ذكرت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، نقلاً عن شخصين مطلعين على الواقعة أن طائرة هليكوبتر “أباتشي” حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين.

وأشار التقرير، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر أُسقطت بنيران إيرانية، أو أنها تعرضت لعطل فني، أو واجهت مشكلة أخرى.