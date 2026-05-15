الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية

بكين-سانا‏

أكدت الصين اليوم الجمعة ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في ‏منطقة الشرق الأوسط، وإعادة فتح الممرات الملاحية الدولية أمام حركة التجارة العالمية ‏في أسرع وقت ممكن.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الصينية قولها في بيان لها اليوم، على هامش القمة ‏المنعقدة في بكين بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب: إنه ‌‏”يجب إعادة فتح الممرات البحرية استجابة لدعوات المجتمع الدولي، وإرساء وقف شامل ‏ودائم لإطلاق النار لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق ‏الأوسط”.‏

‏ ‏

وشددت الخارجية الصينية على أنه “لا مبرر لاستمرار الحرب في الشرق الأوسط”، ‏مشيرة إلى أن المباحثات الصينية الأمريكية تناولت تطورات الأوضاع الراهنة، حيث ‏أبدى الجانب الصيني استعداده للمساهمة في جهود تأمين الملاحة الدولية.‏

‏ ‏

وفي سياق متصل، أعلنت القوات البحرية الإيرانية أنها بدأت بالتنسيق مع بكين السماح ‏للسفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يواجه قيوداً ملاحية منذ أواخر ‏شباط الماضي جراء التصعيد العسكري في المنطقة.‏

‏ ‏

وكانت المنطقة قد شهدت فرض حصار على الموانئ الإيرانية وتوترات أدت إلى إغلاق ‏المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة، رغم سريان وقف إطلاق نار منذ الثامن من نيسان ‏الماضي تعرض لعدة خروقات.‏