الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية

بكين-سانا
أكدت الصين اليوم الجمعة ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة فتح الممرات الملاحية الدولية أمام حركة التجارة العالمية في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الصينية قولها في بيان لها اليوم، على هامش القمة المنعقدة في بكين بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب: إنه ”يجب إعادة فتح الممرات البحرية استجابة لدعوات المجتمع الدولي، وإرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط”.
وشددت الخارجية الصينية على أنه “لا مبرر لاستمرار الحرب في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن المباحثات الصينية الأمريكية تناولت تطورات الأوضاع الراهنة، حيث أبدى الجانب الصيني استعداده للمساهمة في جهود تأمين الملاحة الدولية.
وفي سياق متصل، أعلنت القوات البحرية الإيرانية أنها بدأت بالتنسيق مع بكين السماح للسفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يواجه قيوداً ملاحية منذ أواخر شباط الماضي جراء التصعيد العسكري في المنطقة.
وكانت المنطقة قد شهدت فرض حصار على الموانئ الإيرانية وتوترات أدت إلى إغلاق المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة، رغم سريان وقف إطلاق نار منذ الثامن من نيسان الماضي تعرض لعدة خروقات.