قتيلان وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل رجل وامرأة وأصيب آخرون بينهم عناصر إسعاف، جراء سلسلة غارات شنّتها طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، على مدينة النبطية وعدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة أشخاص، جراء غارة إسرائيلية على بلدة حاروف التابعة لمنطقة النبطية.



كما قتل شخص وأصيب ثلاثة مسعفين جراء غارة استهدفتهم أثناء توجههم لإسعاف الجرحى بموقع الغارة في بلدة حاروف.

إلى ذلك شن الطيران المسيّر الإسرائيلي هجمات على محيط محطة الكويت للمحروقات في بلدة عربصاليم، وبلدتي تول وجبشيت، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق بين بلدتي ميفدون وزوطر، إضافة إلى بلدات كفرتبنيت وسجد وعرمتى ومنطقة عين الجمل خلف صيدلية أميري في بلدة زبدين.

كما تعرضت مدينة النبطية لغارتين استهدفتا حيّي المسلخ والميدان، في حين طالت غارات أخرى أطراف بلدتي العيشية وأرنون.

وقُتل سبعة أشخاص، وأُصيب أربعة آخرون، في وقت سابق اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.