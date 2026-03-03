روسيا تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق السلع

موسكو-سانا

حذّر الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المنطقة على أسواق السلع الأساسية والزراعية عالمياً.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن دميترييف قوله في تصريح له اليوم الثلاثاء: إنه “من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن “نسبة معتبرة من مكونات الأسمدة يتم توريدها عبر هذا الممر البحري الحيوي، ما يعني أن أي تعطل فيه قد ينعكس سريعاً على سلاسل الإمداد الزراعية العالمية، ويزيد من تقلبات الأسعار”.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب فيه قد يطلق موجة جديدة من التقلبات في أسواق السلع حول العالم.

وتشهد سلاسل الإمداد الدولية أسوأ أزمة منذ عقود مع استمرار التصعيد العسكري والضربات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ يوم السبت الماضي، ما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي، وتعطيل الملاحة في أحد أهم الشرايين البحرية في العالم.