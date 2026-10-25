دعوة باكستانية إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث أمن الحرمين ‏الشريفين

إسلام أباد-سانا ‏

دعا رئيس مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، إلى عقد اجتماع ‏طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لبحث ‏أمن الحرمين الشريفين وتطورات الاستقرار الإقليمي.‏

وأكد أشرفي في بيان صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن حماية ‏الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل أولوية قصوى للمسلمين ‏حول العالم، مشدداً على أن أمنهما وقدسيتهما قضية لا تقبل المساومة.‏

وأعرب أشرفي عن قلقه إزاء التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة، داعياً الدول ‏الإسلامية إلى تبني موقف موحد تجاه أي مخاطر تهدد الحرمين الشريفين أو استقرار ‏المملكة العربية السعودية.‏

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة التحديات القائمة بشأن ‏ضمان الأمن الإقليمي.‏

وجدد أشرفي تضامن العالم الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً الوقوف إلى ‏جانب قيادتها وشعبها في جهود حماية الحرمين الشريفين، وصون أمن المملكة ‏واستقرارها.‏

وتؤكد الدول الإسلامية والمنظمات الإقليمية على أهمية استمرار التعاون والتنسيق ‏المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك حماية المقدسات الإسلامية ‏وضمان سلامة الحرمين الشريفين.‏

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت أمس السبت بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي التي ‏استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة في ‏المملكة العربية السعودية، ‏محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرارها.‏