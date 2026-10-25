دعوة باكستانية إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث أمن الحرمين ‏الشريفين

إسلام أباد-سانا
دعا رئيس مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لبحث أمن الحرمين الشريفين وتطورات الاستقرار الإقليمي.
وأكد أشرفي في بيان صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن حماية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل أولوية قصوى للمسلمين حول العالم، مشدداً على أن أمنهما وقدسيتهما قضية لا تقبل المساومة.
وأعرب أشرفي عن قلقه إزاء التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى تبني موقف موحد تجاه أي مخاطر تهدد الحرمين الشريفين أو استقرار المملكة العربية السعودية.
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة التحديات القائمة بشأن ضمان الأمن الإقليمي.
وجدد أشرفي تضامن العالم الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً الوقوف إلى جانب قيادتها وشعبها في جهود حماية الحرمين الشريفين، وصون أمن المملكة واستقرارها.
وتؤكد الدول الإسلامية والمنظمات الإقليمية على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك حماية المقدسات الإسلامية وضمان سلامة الحرمين الشريفين.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت أمس السبت بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة في المملكة العربية السعودية، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرارها.