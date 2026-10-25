قطر تجدد دعمها لوحدة ليبيا وتطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية

الدوحة-سانا
جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة ليبيا وتطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية نشرته على منصة إكس، خلال لقاء الوزير القطري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ووحدة ليبيا.
وكان الجانبان بحثا خلال لقاء في الدوحة في الرابع من تموز الماضي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.
وشهدت العملية السياسية في ليبيا تطورات متسارعة، حيث أعلن مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي الشهر الماضي تأييد اتفاق “الاجتماع المصغر” حول دعم العملية السياسية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال عامين.