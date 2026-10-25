قطر تجدد دعمها لوحدة ليبيا وتطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية

الدوحة-سانا‏

جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ‏بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة ليبيا ‏وتطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.‏

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية نشرته على منصة إكس، خلال ‏لقاء الوزير القطري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد ‏الدبيبة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة حيث ‏استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية إضافة إلى علاقات التعاون بين ‏البلدين وسبل دعمها وتطويرها.‏

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الثابت ‏تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها ‏الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع ‏الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ووحدة ليبيا.‏

وكان الجانبان بحثا خلال لقاء في الدوحة في الرابع من تموز الماضي، سبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.‏

وشهدت العملية السياسية في ليبيا تطورات متسارعة، حيث أعلن مجلس ‏النواب الليبي بمدينة بنغازي الشهر الماضي تأييد اتفاق “الاجتماع المصغر” ‏حول دعم العملية السياسية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا ‏للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية ‏والتشريعية في ليبيا خلال عامين.‏