زيلينسكي يؤكد استعداد أوكرانيا لمفاوضات ثلاثية مع واشنطن وموسكو

كييف-سانا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعداد بلاده ‏للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، مشدداً على ‏ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة.‏

وقال زيلينسكي، في تصريحات نشر مقتطفات منها عبر منصة «تلغرام» من ‏مقابلة تلفزيونية: إن محادثاته مع الجانب الأمريكي في أوسلو تناولت تحديات ‏تتعلق بنقص أنظمة الدفاع الجوي، والقيود المفروضة على خدمات ‌‏«ستارلينك» و«ستارشيلد»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، موضحاً أن ‏مسألتَي الاتصالات الفضائية والتعاون الاستخباراتي جرى تجاوزهما، فيما لا ‏تزال إمدادات صواريخ منظومة «باتريوت» بطيئة.‏

وأضاف أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن فرضها على كييف من أي ‏جهة، رافضاً مناقشة تقليص حجم الجيش الأوكراني أو إعلان حياد البلاد، ‏ومشيراً إلى أن القضايا الإقليمية لا يمكن بحثها إلا على مستوى القادة.‏

وأوضح زيلينسكي أن المقترحات المطروحة تشمل وقفاً لإطلاق النار في ‏قطاع الطاقة وفي البحر، وتفاهمات بشأن الحبوب، وتبادل الأسرى ‏والمحتجزين، أو عقد اجتماع بين القادة، مشيراً إلى أن كييف مستعدة ‏للمشاركة في مفاوضات على مستوى المجموعات الفنية، شرط أن تفضي إلى ‏نتائج ملموسة.‏

‏ وسبق أن أكد زيلينسكي، في مقابلة صحفية، استعداد بلاده لهدنة متبادلة ‏تشمل منشآت الطاقة، شريطة تزويدها بصواريخ اعتراضية كافية لحماية ‏بنيتها التحتية من الهجمات الروسية.‏