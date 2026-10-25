زيلينسكي يؤكد استعداد أوكرانيا لمفاوضات ثلاثية مع واشنطن وموسكو

كييف-سانا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، مشدداً على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة.
وقال زيلينسكي، في تصريحات نشر مقتطفات منها عبر منصة «تلغرام» من مقابلة تلفزيونية: إن محادثاته مع الجانب الأمريكي في أوسلو تناولت تحديات تتعلق بنقص أنظمة الدفاع الجوي، والقيود المفروضة على خدمات «ستارلينك» و«ستارشيلد»، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، موضحاً أن مسألتَي الاتصالات الفضائية والتعاون الاستخباراتي جرى تجاوزهما، فيما لا تزال إمدادات صواريخ منظومة «باتريوت» بطيئة.
وأضاف أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن فرضها على كييف من أي جهة، رافضاً مناقشة تقليص حجم الجيش الأوكراني أو إعلان حياد البلاد، ومشيراً إلى أن القضايا الإقليمية لا يمكن بحثها إلا على مستوى القادة.
وأوضح زيلينسكي أن المقترحات المطروحة تشمل وقفاً لإطلاق النار في قطاع الطاقة وفي البحر، وتفاهمات بشأن الحبوب، وتبادل الأسرى والمحتجزين، أو عقد اجتماع بين القادة، مشيراً إلى أن كييف مستعدة للمشاركة في مفاوضات على مستوى المجموعات الفنية، شرط أن تفضي إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن أكد زيلينسكي، في مقابلة صحفية، استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، شريطة تزويدها بصواريخ اعتراضية كافية لحماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية.