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الرئيس الصربي يقر بخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية ‏المبكرة

AFP 20261025 D4E797W v1 MidRes SerbiaPoliticsVoteElection الرئيس الصربي يقر بخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية ‏المبكرة
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في 25 أكتوبر 2026- بلغراد -AFP

بلغراد-سانا‏

أقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، بخسارة الحزب الحاكم ‏في الانتخابات التشريعية المبكرة، استناداً إلى نتائج أولية أظهرت تقدماً ‏لحركة احتجاجية يدعمها الطلاب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن فوتشيتش قوله لأنصاره في مقر حزبه ‏بالعاصمة بلغراد: “استناداً إلى عيّنة من النتائج، من الواضح أننا خسرنا هذه ‏الانتخابات”.‏

وتأتي الانتخابات في أعقاب احتجاجات قادها الطلاب على مدى نحو عامين، ‏إثر انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر ‏عن مقتل 16 شخصاً، ما أثار موجة من الاحتجاجات والمطالبات بالمحاسبة.‏

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