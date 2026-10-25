الرئيس الصربي يقر بخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية ‏المبكرة

بلغراد-سانا
أقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، بخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة، استناداً إلى نتائج أولية أظهرت تقدماً لحركة احتجاجية يدعمها الطلاب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن فوتشيتش قوله لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة بلغراد: “استناداً إلى عيّنة من النتائج، من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات”.
وتأتي الانتخابات في أعقاب احتجاجات قادها الطلاب على مدى نحو عامين، إثر انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، ما أثار موجة من الاحتجاجات والمطالبات بالمحاسبة.