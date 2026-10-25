الرئيس الصربي يقر بخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية ‏المبكرة

بلغراد-سانا‏

أقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، بخسارة الحزب الحاكم ‏في الانتخابات التشريعية المبكرة، استناداً إلى نتائج أولية أظهرت تقدماً ‏لحركة احتجاجية يدعمها الطلاب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن فوتشيتش قوله لأنصاره في مقر حزبه ‏بالعاصمة بلغراد: “استناداً إلى عيّنة من النتائج، من الواضح أننا خسرنا هذه ‏الانتخابات”.‏

وتأتي الانتخابات في أعقاب احتجاجات قادها الطلاب على مدى نحو عامين، ‏إثر انهيار سقف محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، ما أسفر ‏عن مقتل 16 شخصاً، ما أثار موجة من الاحتجاجات والمطالبات بالمحاسبة.‏