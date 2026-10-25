بريطانيا تدعو إلى رفع الجاهزية الدفاعية وسط تنامي التهديدات الأمنية

لندن-سانا
دعا وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، اليوم الأحد، إلى تعزيز جاهزية المملكة المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، مشدداً على أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل ما وصفه بتزايد التهديدات التي تواجه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأوضح ستريتينغ في مقال نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن “الحكومة البريطانية تعمل على تطوير القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد بما يضمن تعزيز الردع وحماية الأمن الوطني”، محذراً من أن “البيئة الأمنية الدولية تشهد تحولات متسارعة قد تفرض تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة”.
وأكد أن “تعزيز القدرات الدفاعية يمثل أولوية استراتيجية للمملكة المتحدة”، مشيراً إلى أن “رفع مستوى الجاهزية يسهم في الحد من المخاطر، ويعزز قدرة البلاد وحلفائها على التعامل مع أي تهديدات محتملة”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة توعية عامة بعنوان “كن مستعداً”، تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة، بما في ذلك انقطاعات الخدمات الأساسية، أو الهجمات السيبرانية أو الظروف الجوية القاسية التي قد تؤثر على البنية التحتية الحيوية.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في اهتمام الدول الأوروبية بتعزيز منظومات الدفاع والأمن القومي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتزايد التهديدات السيبرانية والهجينة.