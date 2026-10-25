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بريطانيا تدعو إلى رفع الجاهزية الدفاعية وسط تنامي التهديدات الأمنية

وزارةالدافع البريطاني بريطانيا تدعو إلى رفع الجاهزية الدفاعية وسط تنامي التهديدات الأمنية
مبنى وزارة الدفاع البريطانية-لندن-رويترز

‏لندن-سانا‏

دعا وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، اليوم الأحد، إلى تعزيز جاهزية المملكة ‏المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، مشدداً على أهمية الاستعداد المبكر ‏للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل ما وصفه بتزايد التهديدات التي تواجه الدول ‏الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.‏
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وأوضح ستريتينغ في مقال نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن “الحكومة ‏البريطانية تعمل على تطوير القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد بما يضمن تعزيز ‏الردع وحماية الأمن الوطني”، محذراً من أن “البيئة الأمنية الدولية تشهد تحولات ‏متسارعة قد تفرض تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة”.‏
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وأكد أن “تعزيز القدرات الدفاعية يمثل أولوية استراتيجية للمملكة المتحدة”، مشيراً إلى ‏أن “رفع مستوى الجاهزية يسهم في الحد من المخاطر، ويعزز قدرة البلاد وحلفائها ‏على التعامل مع أي تهديدات محتملة”.‏
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وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة توعية عامة ‏بعنوان “كن مستعداً”، تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستعداد لحالات الطوارئ ‏المحتملة، بما في ذلك انقطاعات الخدمات الأساسية، أو الهجمات السيبرانية أو ‏الظروف الجوية القاسية التي قد تؤثر على البنية التحتية الحيوية.‏
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وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في اهتمام الدول الأوروبية بتعزيز منظومات الدفاع ‏والأمن القومي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتزايد التهديدات السيبرانية والهجينة.‏

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