‏”ضيوف من قرطبة”.. أمسية شبابية تستحضر التراث الأندلسي في دمشق

دمشق-سانا
استضاف المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق، اليوم الأحد، أمسية ثقافية بعنوان «ضيوف من قرطبة» جمعت بين الشعر والإلقاء والإنشاد والموسيقا، بمشاركة نخبة من الشعراء الشباب، لإحياء التراث الأندلسي واستحضار رمزيته في الذاكرة العربية.
وتضمنت الأمسية فقرات أدبية وغنائية مستوحاة من جمال الأندلس وقرطبة، إلى جانب قصائد تناولت المكانة الحضارية لدمشق، في إطار تعزيز ارتباط الشباب بالموروث الأدبي والموسيقي العربي وصونه.
قرطبة.. ذاكرة حضارية تتجدد بالإبداع
وأوضحت المشرفة العامة ومنسقة الفعالية ضحى سيف الدين، لـ سانا، أن الأمسية ارتكزت على محورين رئيسيين هما الشعر العام والشعر الأندلسي، مشيرة إلى أن اختيار عنوان «ضيوف من قرطبة» يحمل دلالات تتجاوز حدود المكان، ليستحضر مرحلة مزدهرة من التاريخ العربي وما شهدته من تطور في الأدب والفنون.
وأضافت أن الفعالية جمعت مواهب شبابية دون الخامسة والعشرين، يمتلك أصحابها طاقات متعددة، ما أتاح لهم فرصة التعاون وتبادل الخبرات وتقديم إبداعاتهم أمام الجمهور.
الشعر والموسيقا.. جسر بين الماضي والحاضر
وأشار المشارك نور الدين الصغير إلى أهمية الموسيقا في تعزيز الذاكرة التراثية، لافتاً إلى أن تقديم الموروث الموسيقي الأندلسي بأساليب فنية معاصرة يسهم في إيصال هذا الإرث إلى مختلف الفئات وتعريفها بجانب مهم من الحضارة العربية.
بدوره، أوضح المشارك فيصل أبو النجوم المحاميد أن مشاركته الغنائية هدفت إلى تقديم جماليات الفن الأندلسي، مبيناً أن الأندلس شكلت مركزاً تاريخياً للغناء والموسيقا، وأن استحضار هذا الإرث يتيح للشباب التعبير عن تقديرهم لهذا اللون الفني الغني والمتنوع.
المراكز الثقافية.. حاضنة للمواهب الشبابية
وأكد ضيف الشرف الشاعر محمد الأحمد أهمية دعم المراكز الثقافية للمبادرات الشبابية، بما يسهم في توجيه طاقات الشباب وتنمية مواهبهم، لافتاً إلى الغنى الثقافي والفني الذي تتميز به دمشق بوصفها حلقة وصل حضارية وتاريخية.
وألقى الأحمد خلال الأمسية قصيدة تناولت قيم السلام في دمشق، مستحضراً الروابط التاريخية والجمالية التي جمعت بين الفيحاء والأندلس عبر العصور.
وكانت السفارة الإسبانية في سوريا نظمت في الـ 13 من الشهر الجاري في مسرح دار أوبرا دمشق أمسية موسيقية أخذت الحضور على مدى 70 دقيقة إلى أروقة الأندلس وإشبيلية بلوحات الفلامنكو الموسيقية والراقصة، حيث كانت البداية مع لوحة من التراث الأندلسي جسدت الروح الأندلسية تمزج بين الفلكور الإسباني والشرقي.