‏”ضيوف من قرطبة”.. أمسية شبابية تستحضر التراث الأندلسي في دمشق

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق، اليوم الأحد، أمسية ثقافية بعنوان ‌‏«ضيوف من قرطبة» جمعت بين الشعر والإلقاء والإنشاد والموسيقا، بمشاركة نخبة ‏من الشعراء الشباب، لإحياء التراث الأندلسي واستحضار رمزيته في الذاكرة العربية.‏

وتضمنت الأمسية فقرات أدبية وغنائية مستوحاة من جمال الأندلس وقرطبة، إلى ‏جانب قصائد تناولت المكانة الحضارية لدمشق، في إطار تعزيز ارتباط الشباب ‏بالموروث الأدبي والموسيقي العربي وصونه.‏

قرطبة.. ذاكرة حضارية تتجدد بالإبداع

وأوضحت المشرفة العامة ومنسقة الفعالية ضحى سيف الدين، لـ سانا، أن الأمسية ‏ارتكزت على محورين رئيسيين هما الشعر العام والشعر الأندلسي، مشيرة إلى أن ‏اختيار عنوان «ضيوف من قرطبة» يحمل دلالات تتجاوز حدود المكان، ليستحضر ‏مرحلة مزدهرة من التاريخ العربي وما شهدته من تطور في الأدب والفنون. ‏

وأضافت أن الفعالية جمعت مواهب شبابية دون الخامسة والعشرين، يمتلك أصحابها ‏طاقات متعددة، ما أتاح لهم فرصة التعاون وتبادل الخبرات وتقديم إبداعاتهم أمام ‏الجمهور.‏

الشعر والموسيقا.. جسر بين الماضي والحاضر ‏

وأشار المشارك نور الدين الصغير إلى أهمية الموسيقا في تعزيز الذاكرة التراثية، ‏لافتاً إلى أن تقديم الموروث الموسيقي الأندلسي بأساليب فنية معاصرة يسهم في ‏إيصال هذا الإرث إلى مختلف الفئات وتعريفها بجانب مهم من الحضارة العربية.‏

بدوره، أوضح المشارك فيصل أبو النجوم المحاميد أن مشاركته الغنائية هدفت إلى ‏تقديم جماليات الفن الأندلسي، مبيناً أن الأندلس شكلت مركزاً تاريخياً للغناء ‏والموسيقا، وأن استحضار هذا الإرث يتيح للشباب التعبير عن تقديرهم لهذا اللون ‏الفني الغني والمتنوع.‏

المراكز الثقافية.. حاضنة للمواهب الشبابية

وأكد ضيف الشرف الشاعر محمد الأحمد أهمية دعم المراكز الثقافية للمبادرات ‏الشبابية، بما يسهم في توجيه طاقات الشباب وتنمية مواهبهم، لافتاً إلى الغنى الثقافي ‏والفني الذي تتميز به دمشق بوصفها حلقة وصل حضارية وتاريخية.‏

وألقى الأحمد خلال الأمسية قصيدة تناولت قيم السلام في دمشق، مستحضراً الروابط ‏التاريخية والجمالية التي جمعت بين الفيحاء والأندلس عبر العصور.‏

وكانت السفارة الإسبانية في سوريا نظمت في الـ 13 من الشهر الجاري في مسرح دار أوبرا دمشق أمسية ‏موسيقية أخذت الحضور على مدى 70 دقيقة إلى أروقة الأندلس وإشبيلية بلوحات ‏الفلامنكو الموسيقية والراقصة، حيث كانت البداية مع لوحة من التراث الأندلسي جسدت الروح الأندلسية تمزج بين الفلكور الإسباني والشرقي.