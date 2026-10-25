فرنسا: توقيف 1314 شخصاً وإصابة 53 شرطياً خلال احتجاجات على غلاء ‏المعيشة

باريس-سانا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، توقيف 1314 شخصاً، وإصابة 53 من عناصر الشرطة خلال احتجاجات شهدتها مناطق عدة في البلاد أمس، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها في بيان: إن 53 من عناصر قوات الأمن أصيبوا خلال مواجهات اندلعت على هامش التظاهرات.
وشهدت العاصمة باريس أمس تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات العامة، وسط انتشار أمني واسع.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد تظاهرات شهدتها فرنسا في السابع عشر من تشرين الأول الجاري، تخللتها أعمال عنف ونهب، وشارك فيها ناشطون من حركة “السترات الصفراء” وطلاب مدارس وجامعات ونقابات عمالية ومجموعات أخرى، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الخدمات العامة.