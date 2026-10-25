فرنسا: توقيف 1314 شخصاً وإصابة 53 شرطياً خلال احتجاجات على غلاء ‏المعيشة

باريس-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، توقيف 1314 شخصاً، وإصابة 53 من ‏عناصر الشرطة خلال احتجاجات شهدتها مناطق عدة في البلاد أمس، على خلفية ‏ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.‏

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها في بيان: إن 53 من عناصر قوات ‏الأمن أصيبوا خلال مواجهات اندلعت على هامش التظاهرات.‏

وشهدت العاصمة باريس أمس تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على ‏ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات العامة، وسط انتشار أمني واسع.‏

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد تظاهرات شهدتها فرنسا في السابع عشر من تشرين ‏الأول الجاري، تخللتها أعمال عنف ونهب، وشارك فيها ناشطون من حركة “السترات ‏الصفراء” وطلاب مدارس وجامعات ونقابات عمالية ومجموعات أخرى، احتجاجاً ‏على ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الخدمات العامة.‏