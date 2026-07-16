ترامب يعلن إفراج إيران عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ 2024‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ كانون الأول عام 2024، مشيراً إلى أنها غادرت الأراضي الإيرانية وأصبحت في مكان آمن.
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن المواطنة الأمريكية ”اعتُقلت ظلماً” في إيران خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكداً أن السلطات الإيرانية سمحت لها بمغادرة البلاد.
وأضاف ترامب: إن الولايات المتحدة تقدر هذه الخطوة، معتبراً أنها تعكس ”بادرة حسن نية” من جانب إيران.
وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء، أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل، لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً، وأن هذه العمليات ستستمر حتى يقرر شخصياً وقفها.