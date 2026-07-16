ترامب يعلن إفراج إيران عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ 2024‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن ‏مواطنة أمريكية كانت محتجزة لديها منذ كانون الأول عام 2024، مشيراً إلى ‏أنها غادرت الأراضي الإيرانية وأصبحت في مكان آمن.‏

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن المواطنة الأمريكية ‌‏”اعتُقلت ظلماً” في إيران خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ‏مؤكداً أن السلطات الإيرانية سمحت لها بمغادرة البلاد.‏

وأضاف ترامب: إن الولايات المتحدة تقدر هذه الخطوة، معتبراً أنها تعكس ‌‏”بادرة حسن نية” من جانب إيران.‏

وكان ترامب أعلن أمس الأربعاء، أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على ‏إيران الأسبوع المقبل، لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران ‏اتفاقاً، وأن هذه العمليات ستستمر حتى يقرر شخصياً وقفها.‏