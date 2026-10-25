حصار ميليشيا الحوثي لتعز يهدد آلاف المرضى والأطفال وسط نقص حاد بالوقود والدواء

عدن-سانا

حذّرت منظمة “رصد للحقوق والحريات” اليوم الأحد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة تعز، مؤكدةً أن استمرار الحصار المفروض على المدينة، وإغلاق طرق الإمداد يهددان حياة آلاف المرضى، في ظل نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المنظمة، قولها في بيان: إن نحو 1,110 مرضى بالفشل الكلوي يواجهون خطر نقص مستلزمات الغسيل، في ظل الحاجة إلى نحو 120 جلسة غسيل كلى يومياً، مشيرةً إلى أن تداعيات نقص الوقود والإمدادات الطبية تهدد أيضاً 192 مريضاً في أقسام العناية المركزة، و154 طفلاً في الحاضنات.

وأضافت، أن 98 مرفقاً صحياً كانت تعمل بصورة جزئية أو خارج الخدمة، وفقاً لتحديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في 11 تشرين الأول الجاري، فيما تواجه 42 منشأة صحية نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والأكسجين، وسط مخاوف من توقف الخدمات أو تقليصها في 12 مستشفى ومركزاً صحياً بسبب أزمة الوقود.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أشارت المنظمة إلى تعذّر وصول مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى نحو 600 ألف شخص في المدينة، ضمن نحو 800 ألف شخص في اليمن تأثروا بانقطاع الوصول الإنساني.

وأكدت المنظمة أن استمرار الحصار وإغلاق طرق الإمداد يفاقمان معاناة السكان، ويهددان الأمن الغذائي، ويعرقلان وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية، في ظل تراجع قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها الأساسية.

وحذّرت من أن شح المياه وتراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية يزيدان المخاطر الصحية والبيئية، ويرفعان احتمالات انتشار الأمراض، بما فيها الإسهالات الحادة وحمى الضنك والملاريا، إلى جانب الأمراض الجلدية والتنفسية.

ولفتت إلى أن النقص الحاد في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية يهدد استمرارية خدمات الطوارئ وغسيل الكلى وعلاج الأورام ورعاية حديثي الولادة، ما يضاعف المخاطر على المرضى والفئات الأكثر ضعفاً.

وكانت المنظمة وثقت في 22 تشرين الأول الجاري مقتل وإصابة 51 مدنياً بينهم نساء ‏وأطفال في اعتداءات لميليشيا الحوثي طالت الأحياء والقرى السكنية في محافظة تعز، ‏خلال الفترة من 14 إلى 20 الشهر الجاري وطالبت بتحرك دولي لحماية المدنيين‎.‎