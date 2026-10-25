الطيران اليمني يشن غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في تعز ‏

عدن-سانا



شنّ الطيران الحربي اليمني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة تعز، بالتزامن مع تصدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لهجمات شنتها الميليشيا في محيط المدينة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد عن مصادر عسكرية قولها: إن الغارات استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع للميليشيا في مناطق سيطرتها بمديرية الشمايتين جنوب المحافظة، شملت جبل صبران ومعسكرات في محيط مدينة التربة ومنطقة الأصابح، إضافة إلى تجمعات لها على طريق الصحى – كربة.



وفي غرب مدينة تعز، أفادت قيادة محور تعز بأن الطيران الحربي نفذ ثلاث غارات استهدفت تجمعاً ومعدات عسكرية للميليشيا في تبة الضنين شمال غرب المدينة، وأفراداً وآليات في منطقة غراب، وإمدادات كانت متجهة نحو جبل هان.

التصدي لهجمات الميليشيا

في غضون ذلك، تصدت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لهجمات متفرقة شنتها ميليشيا الحوثي في محيط مدينة تعز، وأوقعت خسائر في صفوفها، وفق المصادر العسكرية.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة للأسبوع الرابع على التوالي.



وحذرت منظمة «رصد للحقوق والحريات»، في وقت سابق اليوم، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في تعز، مؤكدة أن استمرار الحصار وإغلاق طرق الإمداد يهددان حياة آلاف المرضى، في ظل نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه.



وكانت الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في الرابع عشر من الشهر الجاري، باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، وفتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة جراء تصعيد ميليشيا الحوثي.

