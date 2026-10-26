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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 26 من تشرين الأول 2026

المفكرة الثقافية 1 860x482 1 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 26 من تشرين الأول 2026

دمشق:

1 – افتتاح معرض آثاري توثيقي بعنوان (وجوه من دورا أوروبوس)، في متحف دمشق الوطني، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (أسرار الحرف الدمشقية – الخيط العربي)، يلقيها المهندس محمد خيري البارودي، بإدارة المهندسة زينة أورفلي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – ورشة بعنوان (اضطرابات الطفولة مظلة تضم أكثر مما نعرف)، تقدمها الاختصاصية آمال السري، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – حفل فني تكريمي لمجلس إدارة جمعية المسرح الحر، على خشبة المسرح الحر في حي المزرعة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5- ندوة حوارية بعنوان (عدالة الفرص في الدراما السورية)، يشارك فيها غطفان غنوم، وعلي عنيز، ووسيم قزق، وميار النوري، في فندق الداما روز – قاعة المتنبي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – الجلسة الرابعة والثلاثون من جلسات الصالون الفكري الأدبي بعنوان (القصيدة حين يقرؤها شاعر آخر – رؤى نقدية)، بإدارة الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

7 – محاضرة تفاعلية موسيقية بعنوان (الأغنية السورية.. ذاكرة جمعية أم قوالب موسيقية)، يقدمها الباحث شادي سروة، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان (الفن ودوره في التنمية الإنسانية)، يلقيها الأستاذ خالد قطاع، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – حفل افتتاح أسبوع الفيلم الإسباني وعرض الفيلم الكوميدي “كالابوش”، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ڤيريتي”، و”ريزدنت إيڤل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 2:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

ورشة غيتار (مستوى مبتدئ)، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 4:00 عصراً.

إدلب:

ندوة بعنوان (كيف نكتب التاريخ)، يلقيها الأستاذ إياد سلات، في مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشة رسم بعنوان (أنتم الأمل)، بإشراف قسم ثقافة الطفل في المركز الثقافي بصافيتا، في مدرسة الثورة القديمة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة والمترجمة “شجاعة” و”زوتوبيا” و”مسحور”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (سبيل في زيادة الإيمان)، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

حلقة كتاب للأطفال بعنوان (التذوق)، تقدمها في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً، والساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

1 – ورشة تخصصية بعنوان (إدارة برامج اللغة العربية كلغة ثانية)، يقدمها الدكتور وليد السيد، في قاعة المؤتمرات بالمعهد العالي للغات في جامعة حلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”صقر وكناريا”، و”الزواحف” “كايوتي ضد أكمي”، و انسيديوس: الخروج من البعد الآخر”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1- ورشة عمل بعنوان (مواهب صغيرة)، تقدمها الآنسة فايزة العبد الله، في مدرسة العشارة شرق، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- ورشة عمل بعنوان (النظافة ثقافة)، بإشراف كادر المحطة الثقافية ومتطوعين من المجتمع المحلي، في المدرسة الثانوية بمدينة العشارة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

الرقة:

افتتاح مهرجان الشعر الشعبي الأول تحية للشاعر محمود الذخيرة، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

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