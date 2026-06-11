الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

بكين-سانا
أرسلت الصين، اليوم الخميس، قمراً صناعياً جديداً مخصصاً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء، وذلك من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب البلاد.
وذكرت وكالة شينخوا، أن عملية الإطلاق تمت عند الساعة ال 3:30 مساءً بتوقيت بكين، باستخدام صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-5″، حيث دخل القمر الصناعي مداره المحدد مسبقاً بنجاح.
وبينت أن القمر الصناعي سيستخدم لإجراء اختبارات التحقق من تكنولوجيات الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.
وأشارت إلى أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 650 التي تنفذها سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”، في إطار استمرار الصين بتطوير قدراتها في مجال الفضاء والاتصالات.
ويشكل إطلاق الأقمار الصناعية جزءاً من التنافس العالمي المتسارع في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات، ولاسيما في تطوير أنظمة الاتصال عالية السرعة ومتعددة النطاقات.