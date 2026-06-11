الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

بكين-سانا‏

أرسلت الصين، اليوم الخميس، قمراً صناعياً جديداً مخصصاً لاختبار تكنولوجيا ‏الاتصالات إلى الفضاء، وذلك من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة ‏هاينان جنوب البلاد.‏

وذكرت وكالة شينخوا، أن عملية الإطلاق تمت عند الساعة ال 3:30 مساءً بتوقيت بكين، ‏باستخدام صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-5″، حيث دخل القمر الصناعي مداره ‏المحدد مسبقاً بنجاح.‏

وبينت أن القمر الصناعي سيستخدم لإجراء اختبارات التحقق من تكنولوجيات ‏الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.‏

وأشارت إلى أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 650 التي تنفذها سلسلة الصواريخ الحاملة ‏من طراز “لونغ مارش”، في إطار استمرار الصين بتطوير قدراتها في مجال الفضاء ‏والاتصالات.‏

ويشكل إطلاق الأقمار الصناعية جزءاً من التنافس العالمي المتسارع في مجال تكنولوجيا ‏الفضاء والاتصالات، ولاسيما في تطوير أنظمة الاتصال عالية السرعة ومتعددة النطاقات.‏