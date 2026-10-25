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زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزر أوغاساوارا اليابانية

photo 2026 10 25 09 47 18 زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزر أوغاساوارا اليابانية
مؤشر الزلازل-أرشيف

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، المياه القريبة من جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ جنوبي طوكيو دون إصدار تحذيرات من تسونامي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن “الزلزال كان على عمق نحو 470 كيلومتراً في المياه الواقعة غرب أرخبيل أوغاساوارا، ويقع مركزه عند التقاء خط عرض 28.0 درجة شمالاً، وخط طول 139.9 درجة شرقاً”.

وأضافت الوكالة، أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسة على طول الطرف الغربي لـ “حزام النار”، وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى، حيث تشهد نحو 1500 هزّة سنوياً.

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