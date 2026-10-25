المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 25 من تشرين الأول 2026

دمشق:



1 – ورشة بعنوان (البحور الشعرية والقوافي)، بإشراف الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – دورة علمية تخصصية في صناعة البحث العلمي، يقدمها الدكاترة سعيد حجازي ومسلم طيبة ونسرين قباني وعماد الدين الرشيد وضياء الدين القالش وعهد أبو يونس ومحمد عيد المنصور ومجد قمر والأستاذ نبيل نادر قوشجي، في المكتبة الوطنية السورية، من الساعة الـ 3:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – أمسية بعنوان (ضيوف من قرطبة)، يشارك فيها ضيف الشرف الدكتور محمد الأحمد، وتقديم أسامة الحجي حمورة، وإنشاد نور الدين الصغير وفيصل أبو النجوم المحاميد، وغناء ماهر السمرة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المترجمة والمدبلجة “أقدام سعيدة” و”حكاية لعبة 4″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – ورشة عمل بعنوان (مكرمية)، في آرت استديو 55 بمنطقة الغساني، من الساعة الـ 6:30 مساءً ولغاية الساعة الـ 8:30 مساءً.

6 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ڤيريتي”، و”ريزدنت إيڤل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 2:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

حمص:

الجلسة الرابعة من فعاليات الملتقى الإصلاحي بعنوان (الزواج: بين انتظار الكمال وشجاعة البدء)، يشارك فيها الدكتور الشيخ عبد الجواد حمام والشيخ محمد جبر والشيخ محمد بسمار ويحاورهم الأستاذ عبد الحسيب الكندي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حماة:

حلقة كتاب بعنوان الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، يقدمها قسم المكتبة العامة، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “موسم صيد”، و”عائلة كازاغراندس”، و”فوق القمر”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

2 – حفل إشهار مؤسسة “طرطوس مدينتي”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 4:00 عصراً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان (ضعف الإنتباه وفرط النشاط لدى الأطفال وطرق تعامل الأهل معها)، يلقيها الدكتور يحيى عبد الرحيم، على مسرح المركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حلب:

عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”صقر وكناريا”، و”الزواحف” “كايوتي ضد أكمي”، و انسيديوس: الخروج من البعد الآخر”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (زمن الفعل ما بين النحو العربي والنحو الإنكليزي)، يلقيها الأستاذ مازن حمود، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:30 مساءً.