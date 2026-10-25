غوغل تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق «Gemini»، لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على إدارة أعمالهم، وتسهيل مهام التسويق وتحليل البيانات المالية، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح لهم التركيز على تطوير منتجاتهم وخدماتهم.

وذكر موقع TechRepublic التقني أول أمس، أن الأدوات الجديدة توفر واجهة تجمع وظائف إدارة العلامة التجارية وتحليل الوضع المالي وفهم احتياجات العملاء، مع إمكانية ربط التطبيق بخدمات غوغل، مثل «Google Workspace» و«Google Ads»، ومنصات أخرى، بينها «Canva» و«Shopify» و«Dropbox» و«Xero».

وتتيح الأدوات لأصحاب المشاريع تزويد «Gemini» بمعلومات عن هويتهم البصرية، عبر تحميل مواقعهم الإلكترونية وشعاراتهم والخطوط والألوان المعتمدة، ليتمكن التطبيق من إعداد تصاميم تتوافق مع علاماتهم التجارية واستخدامها في الحملات التسويقية والترويج للمنتجات، دون الحاجة إلى إعادة إدخال هذه المعلومات في كل مرة.

كما تتيح الميزات الجديدة تحليل جداول البيانات والإيصالات وسجلات المشتريات، وتحويلها إلى رسوم بيانية ونماذج تفاعلية تساعد أصحاب المشاريع على فهم بياناتهم المالية ومتابعة أداء أعمالهم بصورة أوضح.

وأوضحت غوغل أن الأدوات بدأت بالوصول تدريجياً إلى مستخدمي تطبيق «Gemini» حول العالم، في إطار جهودها لتبسيط المهام اليومية وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع الصغيرة.

وتعكس هذه الخطوة تنامي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التجارية، ولا سيما في مجالات التسويق وتحليل البيانات وتنظيم الأعمال، بما يوفر لأصحاب المشاريع أدوات إضافية لدعم التخطيط واتخاذ القرارات.