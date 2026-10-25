ألمانيا تشارك في أول مناورة عسكرية لـ”تحالف الراغبين” لدعم أوكرانيا

برلين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد، مشاركة القوات المسلحة في أول مناورة عسكرية لما أسمته “تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا، بمشاركة نحو عشرة ضباط أركان وطائرات نقل للتزود بالوقود جواً ووحدات لوجستية.

ونقلت صحيفة “تاغيس شبيغل” الألمانية عن المتحدث باسم الوزارة قوله: إن “مشاركة ألمانيا في المناورة، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني في بولندا، وفي المجال الجوي فوق رومانيا، وفي غرب البحر الأسود، تأتي كدليل على التضامن مع شركائنا”.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الألمانية ستوفر ما يصل إلى طائرتي نقل من طراز “A400M” إضافة إلى ضباط أركان، على أن تنطلق الطائرات من ألمانيا، مع تقديم الدعم اللوجستي اللازم لنقل القوات عبر الأراضي الألمانية إلى منطقة المناورة.

وكانت الدول الأوروبية المنضوية في “تحالف الراغبين” لدعم أوكرانيا تعهّدت أواخر آب الماضي، بمواصلة تقديم ‏مساعداتها العسكرية والمالية لكييف رغم تحذيرات روسيا، وذلك في ظل التصعيد ‏العسكري القائم بين البلدين.‏