بطولة الجمهورية لرماية الأطباق المروحية تختتم منافساتها في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا
اختُتمت في نادي صيدنايا للرماية والفروسية بريف دمشق، اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرماية الأطباق المروحية، بمشاركة نحو 30 رامياً، بعد يومين من المنافسات التي أُقيمت برعاية وزارة الرياضة والشباب، وإشراف اتحاد الرماية.
وأسفرت منافسات الفرق، عن فوز فريق وليد حجيج وإلياس حداد ومعروف موصلي بالمركز الأول، تلاه فريق إيلي فرح وشادي رماح ورزوق كلش في المركز الثاني، ثم فريق خليل قزق وصفوان طيارة وملحم قزق في المركز الثالث.
وفي الفئة (ب) «الجونيور»، أحرز راتب حنون المركز الأول، تلاه آلان أندراوس في المركز الثاني، ثم زهير عجاج في المركز الثالث، فيما جاء أحمد برقاوي أولاً في الفئة (أ)، تلاه إيلي فرح ثانياً، ثم وليد حجيج ثالثاً.
وأوضح مدير نادي صيدنايا للرماية والفروسية إلياس كبة لمراسل سانا، أن البطولة شكلت محطة مهمة لتطوير المهارات الفنية للرماة وتعزيز روح المنافسة بينهم، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتها واكتساب الخبرة من خلال المشاركة في البطولات المحلية.
وأشار كبة إلى أهمية الجهود المبذولة لتطوير رياضة الرماية وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال تنظيم البطولات بصورة مستمرة، وتشجيع المشاركة في مختلف الفئات العمرية.
وشهد ختام البطولة تكريم آدم موسى، بوصفه أصغر رامٍ مشارك، بحضور معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، وذلك تقديراً لمشاركته وتشجيعاً للمواهب الشابة في رياضة الرماية.
وتُعد رماية الأطباق المروحية إحدى رياضات الرماية التي تعتمد على إصابة الأطباق المتحركة باستخدام الخرطوش، وتتطلب دقة في التصويب وسرعة في الاستجابة وتركيزاً ذهنياً عالياً، إلى جانب التدريب المستمر وتوافر التجهيزات اللازمة.