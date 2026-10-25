بطولة الجمهورية لرماية الأطباق المروحية تختتم منافساتها في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

اختُتمت في نادي صيدنايا للرماية والفروسية بريف دمشق، اليوم السبت، منافسات بطولة ‏الجمهورية لرماية الأطباق المروحية، بمشاركة نحو 30 رامياً، بعد يومين من المنافسات التي ‏أُقيمت برعاية وزارة الرياضة والشباب، وإشراف اتحاد الرماية.‏

وأسفرت منافسات الفرق، عن فوز فريق وليد حجيج وإلياس حداد ومعروف موصلي بالمركز ‏الأول، تلاه فريق إيلي فرح وشادي رماح ورزوق كلش في المركز الثاني، ثم فريق خليل قزق ‏وصفوان طيارة وملحم قزق في المركز الثالث.‏

وفي الفئة (ب) «الجونيور»، أحرز راتب حنون المركز الأول، تلاه آلان أندراوس في المركز الثاني، ‏ثم زهير عجاج في المركز الثالث، فيما جاء أحمد برقاوي أولاً في الفئة (أ)، تلاه إيلي فرح ثانياً، ثم ‏وليد حجيج ثالثاً.‏

وأوضح مدير نادي صيدنايا للرماية والفروسية إلياس كبة لمراسل سانا، أن البطولة شكلت ‏محطة مهمة لتطوير المهارات الفنية للرماة وتعزيز روح المنافسة بينهم، وإتاحة الفرصة أمام ‏المواهب الشابة لإبراز قدراتها واكتساب الخبرة من خلال المشاركة في البطولات المحلية.‏

وأشار كبة إلى أهمية الجهود المبذولة لتطوير رياضة الرماية وتوسيع قاعدة ممارسيها، من ‏خلال تنظيم البطولات بصورة مستمرة، وتشجيع المشاركة في مختلف الفئات العمرية.‏

وشهد ختام البطولة تكريم آدم موسى، بوصفه أصغر رامٍ مشارك، بحضور معاون وزير ‏الرياضة والشباب جمال الشريف، وذلك تقديراً لمشاركته وتشجيعاً للمواهب الشابة في رياضة ‏الرماية.‏

وتُعد رماية الأطباق المروحية إحدى رياضات الرماية التي تعتمد على إصابة الأطباق المتحركة ‏باستخدام الخرطوش، وتتطلب دقة في التصويب وسرعة في الاستجابة وتركيزاً ذهنياً عالياً، إلى ‏جانب التدريب المستمر وتوافر التجهيزات اللازمة.‏