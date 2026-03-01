قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء عماني وناقلة نفط قبالة سواحل البلاد

مسقط-سانا

أدانت دولة قطر بشدة اليوم الأحد الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان، وعلى ناقلة نفط قبالة سواحلها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة السلطنة وتصعيداً مرفوضاً واستهدافاً جباناً لدولة تقوم بدور فاعل في جهود الوساطة بين إيران، والمجتمع الدولي”.

وأكدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع سلطنة عمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها، وأمنها، واستقرارها.

وأعلنت سلطنة عُمان في وقت سابق اليوم، تعرض ميناء الدقم الواقع على ساحلها الجنوبي الشرقي، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين، إضافة إلى اعتداء على ناقلة نفط في مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي، بخليج عمان.

